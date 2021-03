Carte di credito e 730, per le detrazioni serve sempre l’estratto conto Per ottenere le detrazioni occorre poter documentare il flusso di denaro dal soggetto che effettua il pagamento a quello che lo incassa, con movimenti ininterrottamente tracciati che consentano l’identificazione delle parti di Francesco Manfredi, Marcello Tarabusi

Con la dichiarazione di quest’anno contribuenti e intermediari si confronteranno per la prima volta con l’obbligo di pagamento tracciato per fruire delle detrazioni, in vigore dal 1° gennaio 2020. Non è ancora chiaro il perimetro della documentazione probante le modalità di pagamento cashless. Inoltre, è probabile che molti a inizio 2020 non abbiano seguito correttamente il nuovo iter.

Se la spesa è stata pagata in contanti, la detrazione è irrimediabilmente persa.

Cosa succede invece in caso di pagamento tracciato, ma con prova documentale incompleta? Tra i mezzi ammessi la normativa comprende il «versamento bancario o postale» ovvero «altri sistemi di pagamento» elencati dall’articolo 23 del Dlgs 241/97 quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e carte di debito. Più in generale l’Agenzia vuole che i pagamenti «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore». Pertanto occorre poter documentare il flusso di denaro dal soggetto che effettua il pagamento a quello che lo incassa, con movimenti ininterrottamente tracciati che consentano l’identificazione delle parti.

Alla luce di ciò si possono individuare i casi più comuni che Caf e professionisti si troveranno a gestire nelle prossime settimane:

pagamenti attraverso carte di credito, debito, prepagate;