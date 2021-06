Carte di credito e bancomat: costi più bassi con le banche online

3' di lettura

Con l’uso del contante in calo progressivo, la riduzione del numero di sportelli ATM (comunemente chiamati sportelli bancomat) sembra un destino già scritto. E infatti è questa la tendenza che si osserva negli ultimi mesi. I pagamenti digitali corrono veloci, anche in un Paese morbosamente legato al denaro contante come l’Italia. E gli istituti bancari, col tempo, tenderanno a ridurre il numero di sportelli presenti sul territorio.

Ma quanto costa, oggi, prelevare contante ad uno sportello ATM? È quello che si sono chiesti quelli di SOSTariffe.it, in un nuovo studio che il Sole 24 Ore pubblica in anteprima, Si tratta di una ricerca che si è concentrata sulle differenze dei costi di prelievo e gestione delle carte (di debito e credito) nei due tipi di banca: l’istituto di credito con prevalenza di filiali sul territorio italiano e quello attivo soprattutto online.

Banche online: commissioni più basse

I dati dello studio sono stati ricavati dall'analisi dei fogli informativi delle carte (di debito o credito) dei principali conti correnti o carte con IBAN. In totale sono stati presi in esame 26 istituti di credito. E allora, quanto costa in media prelevare ad un ATM della propria banca? Per i titolari di carta di debito il prelievo è sempre gratuito, sia nelle banche tradizionali che in quelle telematiche. Se, invece, si effettua il prelievo con una carta di credito il discorso cambia. In questo caso, i clienti delle banche tradizionali devono sostenere una commissione (del 4%), lievemente più alta rispetto a quella richiesta ai correntisti delle banche che operano prevalentemente online (3,8%).

Il discorso cambia, ma di poco, se intendiamo prelevare allo sportello di un altro istituto bancario, diverso dal nostro. Se usiamo una carta di credito le commissioni sono identiche a quelle applicate al prelievo ATM della nostra stessa banca (4% banche tradizionali e 3,8% banche online). Per il prelievo con carta di debito, invece, la commissione è di 1,83 euro per le banche tradizionali, sia per prelievi superiori che inferiori a 100 euro.

Per le banche online si pagherà 0,49 euro di commissione sui prelievi con importo pari o superiore a 100 euro e 0,89 euro se l’importo è inferiore a tale cifra. Le commissioni penalizzano i correntisti delle banche classiche che spendono fino a 1,34 euro in più a transazione per attingere all’ATM usando la propria carta di debito.