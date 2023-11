Apple e Goldman Sachs: si interrompe la partnership nel settore delle carte di credito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pare essere ai titoli di coda la partnership fra Apple e Goldman Sachs nel settore delle carte di credito, ponendo seri dubbi su ciò che sarà delle velleità del gigante di Cupertino nel settore del fintech. Il gigante tecnologico, infatti, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal ha recentemente inviato una proposta a Goldman per uscire dal contratto in essere nei prossimi 12-15 mesi. L’uscita riguarderebbe l’intera partnership con i consumatori, compresa la carta di credito lanciata nel 2019 e il conto di risparmio lanciato quest’anno.

Una mossa un po’ a sorpresa, questa. Anche perché appena un anno fa, le due società avevano rinnovato la loro partnership fino al 2029. Invece è già tempo dei saluti. E pare che sia stata la banca newyorkese a spingere per questa soluzione, evidentemente perché in perdita. Goldman avrebbe discusso anche con American Express, sondando la possibilità di cedere il programma al gigante delle carte di credito. E Amex avrebbe espresso preoccupazione per diversi aspetti del programma, tra cui i tassi di perdita. L’ipotesi di una nuova partnership fra Apple e Amex non è però del tutto tramontata.

Pare che anche Synchrony Financial stia valutando la possibilità di rilevare il programma di carte di credito. Synchrony, il più grande emittente di carte di credito per negozi negli Stati Uniti, concede prestiti a un ampio spettro di consumatori, compresi quelli con punteggi di credito inferiori. Synchrony, che inizialmente aveva fatto un’offerta contro Goldman per il programma di carte di credito Apple, da anni sta cercando di posizionarsi come emittente con stretti legami con le aziende tecnologiche e conta Amazon e PayPal tra i suoi maggiori partner.

Ad ogni modo, per Apple questa situazione segna una battuta d’arresto nelle sue velleità fintech. Anche se è tutto ancora aperto: sarà interessante capire che fine faranno le carte di credito e i conti correnti. È molto probabile che Apple trovi un altro partner.

A proposito di Goldman, anovembre l’azienda ha comunicato ai dipendenti l’intenzione di porre fine all’altra partnership nel settore delle carte di credito: quella con General Motors.