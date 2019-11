Carte di credito: quanto costano e quali sono le più convenienti

Per chi attinge allo sportello della propria banca la commissione si aggira in media intorno al 3,31% della somma prelevata. Percentuale che lievita al 3,54% se l’ATM è di un altro istituto di credito.

Si arriva al 3,65% quando si preleva all'estero nei paesi dell'Unione Europea. Mentre chi prova a prelevare in uno Stato al di fuori dell'Ue dovrà versare il 5,10% di commissione. Il massimale giornaliero di prelievo è 607 euro, su un plafond medio complessivo molto ampio, pari a 26.489 euro.

Carta prepagata o ricaricabile

Le carte prepagate sono strumenti di pagamento agili. Uno dei loro principali vantaggi è che non devono essere necessariamente abbinate a un conto corrente. Si ricarica l’importo desiderato volta per volta, a seconda delle proprie necessità di spesa. Il loro costo di attivazione si aggira in media sui 5,57 euro.

In compenso il canone mensile è quasi gratuito: in media 0,61 euro. Sono compresi 75 prelievi gratuiti ogni mese. Superata questa soglia bisognerà farsi carico delle commissioni: in media 0,43 euro per chi preleva allo sportello della banca emettitrice (1,88 euro su ATM di altre banche). È pari a 1,87 euro, invece, la commissione per chi vuole prelevare all'estero in un Paese dell'Unione Europea.

Fuori dall’Ue, le commissioni si aggirano in media intorno all’1,62% della somma prelevata (oppure 4,18 euro a prelievo). Per le ricaricabili il massimale di prelievo giornaliero è pari a 567 euro, a fronte di un plafond di 11.316. Per fortuna le commissioni sugli acquisti tramite POS sono gratuite sia in Italia che nel resto d’Europa. Solo se si fa shopping in paesi non aderenti all’Ue si versa una commissione pari all’1,04% della spesa.