Carte di credito, se il conto è in rosso la banca può ridurre subito il plafond L’istituto può ridurre il plafond della carta anche senza avvisare il titolare del conto del cambiamento effettuato di Francesco Gianfelici

2' di lettura

Il quesito. Senza alcun preavviso la banca ha cambiato il plafond della mia carta di credito a 100 euro. Sono stata contattata perché in negativo di 450 euro sul conto corrente, ma senza superare il plafond della carta di credito (2.500 euro).

Ho risposto entro i cinque giorni lavorativi, e ho inviato da allora diverse mail, alle quali ho allegato due bonifici inviati dal mio conto Paypal business. Mi è stato replicato che, anche con i codici di transazione, non è possibile verificare i pagamenti e quindi è stato applicato il blocco. La banca non dovrebbe avvertire preventivamente il cliente di questi cambiamenti?A.T.- Firenze

La risposta. La prima cosa da verificare è il contenuto del contratto con il quale vengono regolamentate le condizioni e norme di utilizzo della carta di credito, in quanto ogni banca adotta uno specifico contratto.

Non disponendo di tale documento, nel caso descritto si può ipotizzare che la banca abbia diminuito il limite massimo di utilizzo in considerazione del saldo negativo del conto corrente della lettrice.

L'articolo 6, secondo comma, del Dlgs 11/2010 (di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno) stabilisce che «il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:

a) la sicurezza dello strumento;

b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;

c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento».

Il successivo terzo comma stabilisce anche che «il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».In conclusione, la lettrice potrà avanzare formale reclamo alla propria banca chiedendo chiarimenti su quanto accaduto e, ove non abbia riscontro o non sia soddisfatta della risposta ricevuta, potrà valutare l'opportunità di rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario (Abf) facendo riferimento alla decisione 702 del 5 febbraio 2013 resa dal Collegio di Roma (consultabile sul sito dell'Abf www.arbitrobancariofinanziario.it).

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 15 marzo 2021.

