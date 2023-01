Carte fedeltà, guida al consenso informato per gestire i dati

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Ne abbiamo più o meno tutti: dentro al portafoglio o sul telefonino. Il 79% degli italiani possiede almeno una carta fedeltà di un supermercato, il 20% ne ha una anche per i negozi di abbigliamento e il 15% per il carburante (secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio fedeltà dell’Università di Parma). Per averle firmiamo una informativa privacy - spesso senza leggerla - con la quale rilasciamo il consenso a cedere i nostri dati, sempre più spesso anche per tracciare le abitudini di acquisto o ricevere informazioni commerciali.

Inutile negare che i programmi fedeltà siano ancora oggi una leva essenziale del marketing: in cambio di informazioni preziose su gusti e tendenze dei consumatori, le aziende offrono premi, avvisi personalizzati o sconti sui futuri acquisti.

Loading...

Eppure, sia i consumatori che le aziende del retail dovrebbero guardare con più attenzione alla grande mole di dati personali che passano tutti i giorni attraverso le carte fedeltà. È di fine 2022 la notizia della prima sanzione del Garante privacy alla catena di profumerie Douglas, multata per 1,4 milioni per aver trattato dati anche da società acquisite nel tempo, mantenuti in alcuni casi per oltre dieci anni.

A mettere in fila regole e indicazioni provenienti dal Garante in questi anni proprio sulle carte fedeltà ci ha pensato lo studio legale Dla Piper, sintetizzando in cinque punti validi sia per i consumatori che per le aziende le procedure da seguire (vedi la scheda).

Il nodo del consenso

Ma la prima raccomandazione è quella valida sempre: «La carta fedeltà viene rilasciata, su richiesta del consumatore, per fornire un servizio, inclusi i vantaggi derivanti dal programma, ma non è necessario alcun consenso per queste finalità» riassumono gli avvocati Giulio Coraggio e Deborah Paracchini, gli esperti che seguono il tema in Dla Piper. E aggiungono: «Quando i dati raccolti vengono utilizzati per monitorare le preferenze di acquisto e sulla base di queste si inviano promozioni personalizzate, bisogna ottenere uno specifico consenso alla profilazione e al marketing». Quanto questa mole di informazioni sia preziosa, lo dimostrano anche i rischi di furto da cui le catene si devono difendere: «Va meglio se l’informativa è digitalizzata - aggiungono Coraggio e Paracchini - perché si ha un maggior controllo e contezza dei dati perduti o rubati. Ma va ricordato che ogni furto diventa subito un potenziale data breach». Da segnalare al Garante e, in situazioni molto complesse, persino ai clienti.