Carte da gioco, boom di vendite durante il lockdown «Abbiamo notato l’aumento delle vendite tramite i canali online e il negozio Amazon», spiega il presidente della triestina Modiano Stefano Crechici di B.Ga.

(Unsplash)

«Abbiamo notato l’aumento delle vendite tramite i canali online e il negozio Amazon», spiega il presidente della triestina Modiano Stefano Crechici

2' di lettura

Poker, bridge o ramino, fino alla classica briscola. Durante il lockdown il tempo da passare in casa ha spinto le vendite di giochi da tavola e mazzi di carte: in entrambi i casi questo è da 150 anni il lavoro della Modiano Industrie Carte da Gioco ed Affini Spa, fondata nel 1868 a Trieste, 60 addetti. Non ha mai chiuso grazie a specifici codici Ateco legati alla cartotecnica (produce anche imballaggi per alimenti) e anche ai tarocchi, che seguono una classificazione particolare.

«Abbiamo notato l’aumento delle vendite tramite i canali online e il negozio Amazon», spiega il presidente Stefano Crechici: «Non abbiamo un vero e-commerce, ma ci affidiamo agli specialisti del settore. Meno evidenti i risultati dal fronte delle tabaccherie, che pur essendo aperte hanno scontato il minore movimento di persone».

Il 60% viene esportato

Il 60% delle carte Modiano da gioco finisce all’estero: un osservatorio privilegiato sulle abitudini in Francia, Germania, Spagna e Olanda, dove i giochi da tavolo sono un settore molto sviluppato e dove la quarantena ha avuto gli stessi effetti: «Giochi come Monopoly o Trivial Pursuit, tutti con mazzi di carte all’interno, richiedono traduzioni fino a 12 lingue. Probabilmente lavoreremo anche ad agosto, come in realtà facciamo da quando ci siamo aperti all’export e a Paesi che non prevedono chiusure lunghe come quella italiana in estate. In questo momento i reparti stampa e taglio sono operativi anche di sabato, perché ci sono molte richieste da soddisfare».

L’unico settore che ha subito le conseguenze di un fermo totale è quello dei casinò, rimasti chiusi e dunque senza forniture di nuove carte da gioco.

Il mercato dei tarocchi

Intramontabile si dimostra invece il mercato dei tarocchi, le carte usate per predire a se stessi o ad altri il futuro: «Sono amatissimi negli Usa: da 20 anni il modello più venduto è firmato Modiano, ma ogni anno ci sono collezioni particolari, con le stesse carte (la ruota, la morte, l’impiccato) ma reinterpretate da diversi artisti. Una nicchia, infine, è quella delle carte prodotte in plastica, 100% Pvc: alcuni giocatori non le usano, altri, soprattutto in Cina, le vedono come un prodotto di qualità decisamente superiore».