Cartelle e avvisi di pagamento: il bollettino Rav va in pensione, arriva Pago Pa Agenzia delle Entrate Riscossione punta a mandare in soffitta gradualmente il modello Rav per saldare i debiti. In cartella arriva «Pago Pa» : interessati oltre 15 milioni di versamenti all’anno . Grazie al codice QR si potrà pagare anche attraverso lo smartphone di R. R.

Anche l’ex Equitalia si iscrive nel filone dello stop al contante e punta sui pagamenti digitali. Nelle cartelle inviate ai contribuenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) debutta, infatti, «Pago Pa» che andrà a sostituire gradualmente il bollettino Rav utilizzato nel 2018 da cittadini e imprese per oltre 15 milioni di pagamenti di cartelle e avvisi, circa il 90% del totale delle transazioni. In pratica, come spiegano dall’agente della riscossione, il nuovo modello punta a consentire di trovare le informazioni di cui il contribuente ha bisogno, di aggiornare l’importo dovuto alla data del versamento e include il QR code per pagare anche attraverso lo smartphone.

I canali per versare



Come con il bollettino Rav, si può pagare online oppure presso Poste, banche, tabaccherie e tutti gli altri canali aderenti al nodo Pago Pa, portando con sé il modulo di pagamento inserito in cartella. I bollettini Rav collegati a comunicazioni già inviate (ad esempio per la rottamazione-ter delle cartelle) potranno continuare a essere utilizzati per il pagamento. Lo stesso vale per quelle comunicazioni che verranno ancora inviate con i Rav fintanto che non si concluderà la fase di passaggio a «Pago Pa».

Il modulo «Pago Pa»

Il modulo «Pago Pa», spiegano sempre da Ader, contiene due sezioni da utilizzare alternativamente in base al canale di pagamento scelto:

●una per «Banche e altri canali», con un QR code e un codice Cbill

● un’altra per i pagamenti presso «Poste italiane» caratterizzato dal riquadro Data Matrix.