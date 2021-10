Cartelle esattoriali, proposta di 5 mesi in più per il pagamento

Novità anche per rottamazione ter e “saldo e stralcio”

Un’altra richiesta delle Camere, che potrebbe essere accolta nel decreto fiscale, è quella di consentire ai contribuenti che non hanno fatto in tempo a saldare le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio di avere un margine piuttosto ampio per recuperare. L’ipotesi del Parlamento è, infatti, di concedere 18 mesi per saldare il conto (lo stesso arco temporale della sospensione per Covid ai piani di dilazione) e non perdere così il treno delle due definizioni agevolate.

Ma la risoluzione punta anche a introdurre regole a regime: evitare la decadenza immediata dalle rateizzazioni per chi non ha saldato un numero sufficiente di tranche. In pratica dovrebbe essere agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) ad intimare al debitore di rimettersi in carreggiata entro 60 giorno. E, solo qualora questo termine trascorresse inutilmente, si sarebbe fuori dal piano di dilazione.

Riscossione e contrasto all’evasione

Riscossione e contrasto all’evasione viaggiano di pari di passo. Per questo le Camere chiedono un nuovo impegno al Governo spingendo sul principio della tax compliance incentivando l’utilizzo delle dichiarazioni integrative, favorendo il ravvedimento e rivedendo in modo più graduale le sanzioni in base alla violazione commessa, spingendosi fino all’abolizione delle penalità per illeciti solo formali.

Ma non è tutto, perché per riequilibrare i pesi si chiede al Governo di mettere nero su bianco una disciplina per consentire un vero contraddittorio, con la partecipazione al procedimento di accertamento.