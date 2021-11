Cartelle esattoriali: al via la proroga per la scadenza delle rate

Il tentativo è dunque quello di rendere ancora più soft il ritorno ai pagamenti per chi venisse raggiunto da ruoli nell’ultima parte dell’anno che, così, rispetto alla norma attualmente in vigore, arriverebbe fino a sei mesi per saldare i conti.

Mini proroga per rottamazione ter e saldo e stralcio

Sempre sul fronte riscossione, come già anticipato dal Sole 24 Ore, si va verso una mini-proroga per mettersi in linea con le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio. Dal 30 novembre la scadenza slitterà al 9 dicembre che, per effetto dei cinque giorni di tolleranza concessi, potrà essere “onorata” entro il 14 dicembre.

Anche se il (poco) tempo in più non sembra risolutivo, considerando che complessivamente sono otto le rate di rottamazione ter e quattro quelle del saldo e stralcio che si dovrebbero recuperare. In tema di recupero, la restituzione dell’esonero Irap senza sanzioni e interessi per chi ha superato il plafond degli aiuti di Stato è destinata a passare dal 30 novembre al 31 gennaio 2021.

Ma, così come per la pace fiscale o il periodo transitorio rivisto e corretto del patent box, lo slittamento per essere “ufficiosamente operativo” oltre ad essere approvato nella seduta in notturna di lunedì dovrà essere anticipato con un comunicato legge, perché la conversione in legge del decreto arriverà a scadenza già trascorsa.

Discorso simile anche per la remissione degli avvisi bonari non pagati entro il 16 settembre 2020, che sarà concessa per ragioni di copertura della misura solo fino al prossimo 16 dicembre.