Cartelle, Irap, avvisi bonari: come potrebbero cambiare le scadenze del 30 novembre

Il 30 novembre con i suoi 62 adempimenti fiscali si presenta non solo carico di obblighi e responsabilità con il pagamento degli acconti e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, ma anche con tante incognite soprattutto per chi ha le rate sospese della rottamazione ter e del saldo e stralcio, o per le imprese che devono riversare nelle casse dello Stato l’Irap non pagata nel 2020 per aver sforato i tetti degli aiuti di Stato, o ancora per cittadini e autonomi che hanno beneficiato della moratoria degli avvisi bonari.

La speranza per i contribuenti di avere più tempo per saldare i debiti con l’Erario è riposta nel Senato e nel Governo che tra lunedì 29 e martedì 30 novembre dovranno decidere sulle possibili proroghe e sulle nuove scadenze di fine anno. Nuove scadenze che se arriveranno saranno rese note dal Governo con un canonico «comunicato legge» visto che le nuove disposizioni entreranno in vigore solo dopo la scadenza del 30 novembre.

Una mini proroga per cartelle e pace fiscale

Quello delle cartelle esattoriali è certamente lo scoglio più duro per i contribuenti, soprattutto per quelli che hanno subito gli effetti della pandemia economica legata al Covid. Dopo la lunga sequenza di rinvii dettata dai decreti anti crisi del Governo del 2020 e 2021, per la data del 30 novembre si sono concentrate tutte le rate non pagate della pace fiscale: 8 della rottamazione ter, datate 2020 e 2021, e altre 4 del saldo e stralcio.

Uno scoglio difficilmente superabile se si pensa che oltre il 77% degli adempimenti in scadenza il 30 novembre riguarda versamenti di tasse e imposta, tra cui gli acconti di Irpef, Ires e Irap e il pagamento dell’imposta di bollo in unica soluzione sulle fatture elettroniche messe nel terzo trimestre.

La possibilità di diluire, dunque, i pagamenti delle cartelle è stata chiesta da tutte le forze di maggioranza e tradotta in una lunga serie di emendamenti al decreto fiscale collegato alla manovra in discussione al Senato.