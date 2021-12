Cartelle: pagamenti in 180 giorni, ma va versato l’aggio del 6%

Ascolta la versione audio dell'articolo

La possibilità di saldare le cartelle entro 180 giorni dalla notifica estesa dalla manovra anche a quelle che arriveranno nei primi tre mesi del 2022 rischia di trasformarsi in una mezza beffa per i contribuenti. Per come è formulata la norma del decreto fisco lavoro, collegato alla legge di Bilancio, il raddoppio dell’aggio (dal 3% al 6%) a carico del contribuente scatta già dopo il 60esimo giorno dalla “ricezione” dell’atto da parte dell’agente della riscossione.

Inoltre, non è detto che la questione venga superata con l’addio all’aggio contenuto nel Ddl di Bilancio licenziato dal Senato e che attende ora solo il via libera definitivo della Camera, perché «l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente pubblico» restano fermi «per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021». Si tratta di un concetto ben diverso dalla notifica della cartella, che potrebbe avvenire anche diversi mesi dopo.

L’urgenza di saldare il debito (o dilazionarlo)

Ma facciamo un passo indietro. In questi giorni diversi professionisti vengono interrogati dai loro clienti, a cui stanno arrivando le cartelle dopo il blocco delle notifiche che, a causa della pandemia e per effetto di diverse proroghe, è durato fino al 31 agosto 2021. La stima è che la ripresa dell’invio negli ultimi mesi dell’anno riguardasse circa 4 milioni di atti. Con il loro arrivo si pone quindi la necessità di saldare il debito o di individuare la modalità almeno per dilazionarlo.

Nelle “consegne” che avvengono agli operatori economici tramite posta elettronica certificata (Pec), il messaggio indica che il pagamento può avvenire oltre i 60 giorni: il termine originario dei 150 giorni per le sole cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 è stato elevato a 180 giorni dalla conversione del decreto fisco lavoro, che è in vigore dal 21 dicembre. Ma all’apertura dell’allegato, ossia della vera e propria cartella, si scopre come il conto lievita già dal 61esimo giorno dalla notifica con l’applicazione dell’aggio, o per essere precisi degli «oneri di riscossione», in misura piena al 6 per cento.

Con un impatto non certo irrilevante. Ad esempio su un debito complessivo di 50mila euro l’aggio nei primi 60 giorni “pesa” per 1.500 euro e poi diventa di 3mila (in entrambi i casi vanno aggiunte anche le spese di notifica).