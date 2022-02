Cartelle a rate: arriva un’altra chance per chi ha perso il diritto

2' di lettura

Riaperta fino al 30 aprile 2022 la possibilità di chiedere una nuova dilazione per piani di rientro decaduti all’8 marzo 2020, senza versare in anticipo le quote scadute.

È quanto prevede l’articolo 2-ter introdotto in conversione del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe), che, dopo il voto di fiducia, ha ricevuto il 22 febbraio l’ok della Camera in prima lettura con 320 voti a favore, 42 contrari e un astenuto (ora il testo passa al Senato dove è calendarizzato in aula il 24 febbraio).

È la riproposizione di una delle agevolazioni previste dalla normativa emergenziale in materia di rateazioni con l’agente della riscossione, scadute a fine dello scorso anno.

Cosa si può dilazionare

In base alla disciplina a regime, contenuta nell’articolo 19 del Dpr 602/1973, in caso di decadenza dalla rateazione, non è più possibile dilazionare nuovamente il debito residuo, se non si paga prima l’intero ammontare delle rate scadute.

L’articolo 13-decies del Dl 137/2020 ha “disinnescato” questa regola, con riferimento alle sole dilazioni decadute all’8 marzo 2020, data di entrata in vigore della sospensione dei pagamenti prevista dall’articolo 68 del Dl 18/2020. Allo scopo, occorreva trasmettere la domanda di rateazione entro il 31 dicembre 2021.

Ora, la disposizione in corso di approvazione definitiva riapre tale possibilità consentendo la trasmissione della domanda entro la fine del prossimo mese di aprile. In sostanza, i soggetti che si trovano in tale situazione potranno chiedere un nuovo piano di rientro, senza dover prima pagare le quote scadute in passato.



Come funzioneranno i piani di rientro

A tali rateazioni si applicherà la regola ordinaria di decadenza, rappresentata dal mancato pagamento di 5 rate complessive, e non quella delle 10 rate non versate, stabilita in via eccezionale dall’articolo 13-decies del Dl 137/2020, sempre per le domande inoltrate entro il 2021.