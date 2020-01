Cartiera di Mantova, rilancio con il piano green

Francesco Zago, direttore delle cartiere del gruppo Pro-Gest

«Adesso che abbiamo ridimensionato il progetto, speriamo almeno che venga autorizzato in tempi brevi» sospira Francesco Zago, direttore delle cartiere del gruppo Pro-Gest e figlio del fondatore Bruno. «Ma questa vicenda - aggiunge - dimostra che il Paese deve riflettere su cosa vuol essere in futuro».

La Provincia di Mantova, competente sul procedimento, prima di Natale ha annunciato di aver ricevuto l'integrazione della documentazione relativa al nuovo progetto, ha indicato il 18 febbraio prossimo come termine per presentare osservazioni da parte di chi abbia interesse e ha fissato la prima riunione della Conferenza dei servizi in questi giorni,riunione in cui Pro-Gest illustrerà il nuovo progetto e lo studio di impatto ambientale. «Non facciamo previsioni sui tempi di autorizzazione, dipenderà dalla completezza dei documenti» fanno sapere dalla Provincia.

Francesco Zago ora spera nel via libera in primavera, anche se non si dà pace. «E pensare che le cosiddette Bat (Best available techniques), le migliori tecniche disponibili per smaltire gli scarti di lavorazione dell'industria cartaria, indicano il termovalorizzatore a piè di fabbrica, come quello che avremmo voluto costruire e che tutte le aziende hanno in Paesi come la Germania, come la soluzione da perseguire. La Provincia avrebbe dovuto imporci di farlo, e invece è accaduto il contrario». Le proteste e i timori per la salute hanno prevalso. Con una conseguenza: «Quando cominceremo a produrre, gli scarti di lavorazione verranno caricati sui camion e portati al termovalorizzatore di Brescia, dove i prezzi per lo smaltimento stanno lievitando: così le aziende italiane diventano sempre meno competitive rispetto a quelle degli altri Paesi» aggiunge Zago che è anche vicepresidente di Assocarta, l'associazione dell’industria di settore.

A fine gennaio scadranno i contratti a termine di 21 lavoratori sui 52 rimasti nella cartiera di Mantova, in gran parte ex-Burgo, impiegati finora per le operazioni di installazione e test. Altri (all'inizio erano 80) stanno cercando altri lavori, delusi dalle prospettive. Che all'inizio era di tutt'altro tenore: nella decisione di Pro-Gest di acquisire Cartiera di Mantova ha pesato il fatto che fosse dotata di un termovalorizzatore e che avesse ancora l'Aia, l'Autorizzazione integrata ambientale, seppur da riesaminare e adattare alla nuova produzione. Ma non è andata così, e il percorso (si veda l’articolo in pagina) è stato più tortuoso di quanto chiunque potesse immaginare.