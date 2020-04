Cartiere lucchesi anticrisi, corre la produzione Le aziende del distretto escluse dal lockdown diventano laboratorio dove si perimentano soluzioni per garantire la salute dei lavoratori di Silvia Pieraccini

Nei supermercati degli Stati Uniti i consumatori sono arrivati alle mani per accaparrarsi gli ultimi rotoli di carta igienica rimasti sugli scaffali. In Italia non siamo a questo punto, ma la carta igienica, i fazzoletti di carta e l’asciugatutto da cucina (il segmento chiamato tissue) sono tra i prodotti monouso più ricercati nelle case in cui si vive in quarantena, anche per l’aiuto che alcuni di essi danno nel contrasto alla diffusione del coronavirus. È per questo che l’industria che li fabbrica, concentrata a Lucca, sta lavorando a pieno ritmo (è uno dei settori definiti “essenziali” dal Governo) con la consapevolezza di soddisfare un bene primario e di dare una mano al Paese. Non solo sul fronte produttivo.

Il distretto cartario di Lucca – formato da 340 aziende tra produttori di carta (soprattutto tissue ma anche imballaggi) e produttori di macchine per la carta, in tutto 10mila occupati e quasi 5 miliardi di fatturato – sta diventando anche un laboratorio in cui, giorno dopo giorno, si sperimentano soluzioni organizzative nuove per garantire la sicurezza dei lavoratori. Soluzioni che potrebbero diventare un modello di riduzione del rischio per le tante fabbriche che ancora aspettano il via libera del Governo alla riapertura.

Apripista nella sperimentazione di queste soluzioni è Sofidel, il più grande gruppo italiano di tissue e uno dei primi in Europa – quello dei rotoloni Regina – che non solo ha introdotto negli stabilimenti produttivi (a Lucca vi lavorano 800 persone) igienizzanti, mascherine, visiere, sanificazione e distanziamento dei lavoratori. «Abbiamo applicato misure ancora più stringenti di quelle previste dal protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo e dalle linee guida dettate dalla Regione Toscana il 28 marzo – spiega l’amministratore delegato di Sofidel, Luigi Lazzareschi – misure che in pratica ci siamo inventati, senza avere riferimenti. Negli stabilimenti di trasformazione della carta abbiamo blindato i turni e li abbiamo ridotti a sette ore in modo che i lavoratori non si incontrino».

Gli addetti sono pagati come se lavorassero otto ore, ma ne lavorano sette per lasciare spazio – senza avere contatti – al turno successivo, composto sempre dalle stesse persone così da non mescolarsi e da poter isolare i lavoratori in tempi rapidi in caso di contagio. «I turni sono blindati – aggiunge Lazzareschi – e abbiamo fatto in modo che, in caso di assenza di un dipendente, ci sia sempre qualcuno che era in quarantena pronto a sostituirlo». Questa organizzazione impone però di fermare le macchine che trasformano le grandi bobine di carta in rotoli o fazzoletti ogni sette ore. «Con la conseguenza che si perde efficienza, si fanno più scarti e in un giorno si lavora per 21 ore anziché per 24, perdendo oltre il 10% della produzione: ma non c’è alternativa», afferma Lazzareschi rivelando di non aver «mai avuto un tasso di assenteismo così basso come in questo periodo nelle linee di trasformazione, a riprova che il nostro sforzo è stato compreso».

Naturalmente fermare le macchine, e poi riaccenderle, non è sempre possibile. Non è lo ad esempio nelle cartiere (dove si producono le bobine-madri e si lavora a ciclo continuo), e in questo caso la soluzione adottata da Sofidel per evitare assembramenti è far uscire tutti gli addetti eccetto il macchinista prima della fine del turno, sostituire il macchinista e far poi entrare il turno successivo. Anche in questo caso vale la regola dei turni blindati. Grazie a questa ri-organizzazione, marzo è stato un mese di produzione in crescita, in cui le macchine hanno girato a pieno regime e le giacenze di prodotto-finito sono diminuite. Il buon primo trimestre si aggiunge a un 2019 che Lazzareschi definisce «discreto», in cui il fatturato del gruppo Sofidel è salito da 1.706 a 1.919 milioni (+12%) e l’ebitda è passato da 107 a 258 milioni (+141%).