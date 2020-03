Cartiere Pigna rivive con Buffetti e De Agostini Positivi i risultati del progetto di rilancio dell’azienda in attività da 180 anni - Vetrina internazionale al MoMa per modelli Anni 50 di Silvia Pieraccini

Aveva sbandato. Ma nel giro di tre anni Pigna, storico marchio di quaderni e prodotti per la scuola (ha 180 anni di vita), si è rimesso in carreggiata e ha ripreso la marcia. E ora guarda lontano, con nuovi progetti e obiettivi. Non scalfiti dal fatto che lo stabilimento si trovi ad Alzano Lombardo (Bergamo), una delle zone critiche dell'epidemia Coronavirus: «L'attività prosegue regolarmente - spiega Massimo Fagioli, presidente e ad di Cartiere Paolo Pigna - naturalmente monitoriamo con attenzione l'evolversi della situazione in contatto con le autorità locali». Il personale del commerciale e dell'amministrazione lavora da casa (smart working), quello della produzione e della logistica segue le regole di sicurezza indicate dal ministero. «Pigna è un'azienda solida - aggiunge Fagioli - abbiamo le persone, le risorse e gli strumenti adeguati per affrontare ogni evenienza».

Il rilancio dell'azienda è merito di tre attori che, come raramente accade, hanno trovato comunione d'intenti e di lavoro: Rinaldo Ocleppo, titolare del brand Buffetti, leader nella distribuzione di prodotti per l'ufficio; Vincenzo Manganelli, managing director del fondo d'investimento IDeA; e Giorgio Jannone, storico azionista di riferimento di Cartiere Pigna, che nel momento di difficoltà ha aperto la porta a un partner istituzionale come il fondo del gruppo De Agostini e a un management indipendente, e ha messo risorse per il salvataggio.

E pensare che nell'estate 2016 il destino di Pigna sembrava già scritto: fallimento. L'udienza al Tribunale di Bergamo era già fissata, quando il fondo IDeA chiese al giudice qualche settimana in più per presentare un piano alternativo, che fu depositato in settembre. Il piano concordatario fu approvato da oltre l'80% dei creditori e IDeA convertì il proprio credito in capitale, rilevando anche 25 milioni di crediti a medio-lungo termine da altre banche e acquisendo così il 51% della società. Per guidare Pigna il fondo scelse Fagioli, manager con esperienza nel mondo dell'editoria.

«Quando siamo entrati nell'aprile 2017 - spiega Manganelli - il problema principale era l'indebitamento elevato. Per alleggerire la situazione finanziaria abbiamo convertito il credito in capitale, spostando la parte restante dell'indebitamento a cinque anni, e Jannone ha immesso nuove risorse per 1,5 milioni. Con lo stralcio del 90% dei creditori chirografari e l'impegno a reinvestire nella società ogni euro prodotto, si sono ricreate le condizioni per ripartire».

Il piano di sviluppo in più fasi ha fatto il resto. Visto che il mondo dei quaderni e della carta è da tempo in contrazione, Pigna ha cercato spazi di crescita in comparti vicini come gli zaini e la scrittura, e ha lanciato iniziative di marketing come la riedizione di vecchi quaderni (Nero Oriente del 1948 o Bella Copia del 1951) tratti dall'archivio storico, messi in vendita anche nel temporary store dedicato al made in Italy allestito al museo d'arte moderna MoMa di New York. Ma il passo fondamentale è stata la ricerca di un partner industriale: «Un partner forte – spiega Manganelli - che condividesse il clima aziendale di collaborazione virtuosa instauratosi con Jannone. L'incontro con Buffetti, che stava cercando aziende italiane con marchi forti, è stato un incontro felice, pieno di empatia».