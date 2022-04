Cartolarizzazioni, in arrivo nuovi «paletti» Bce per le banche sistemiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non sembra trovare pace il mercato delle cartolarizzazioni europeo: pur in continua ripresa dopo lo shock subprime resta spesso soggetto a brusche frenate e ripartenze, determinate in parte anche dal necessario ma a volte ingombrante intervento del regolatore. L’ultimo intralcio sembra averlo posto proprio la Bce, visto che dall’1 aprile è in vigore un nuovo adempimento a carico delle banche sistemiche (che rientrano nella sfera di controllo dell’istituto centrale) originator o sponsor di operazioni...