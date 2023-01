Cartolarizzazioni, il mercato si inceppa nel 2022. Ma Intesa guadagna spazio

3' di lettura

Oltre un terzo delle attività in meno negli ultimi 12 mesi. Il fenomeno non sorprende certo quando il periodo in esame è il 2022 che tutti abbiamo appena vissuto e il mercato osservato è di per sé complesso e difficile come quello delle cartolarizzazioni sintetiche, che ha appunto visto ridursi a circa 50 miliardi di euro dai circa 80 miliardi dell’anno precedente i volumi delle operazioni realizzate a livello europeo.

Bilancio in chiaroscuro

Non tutti hanno però necessariamente subito gli effetti dell'incertezza dello scenario macroeconomico e di condizioni di maggiore volatilità sul mercato dei capitali, Intesa Sanpaolo ha per esempio accelerato, perfezionando sei nuove operazioni per la copertura delle prime perdite di portafogli di finanziamenti a famiglie e imprese. Il loro ammontare ha raggiunto circa 15 miliardi e coperto quindi approssimativamente il 30% del volume complessivo delle cartolarizzazioni sintetiche realizzate nell’area euro.

Le ultime tre operazioni in ordine di tempo, per le quali Imi-Cib ha agito in qualità di arranger, sono state finalizzate proprio nel quarto trimestre: hanno riguardato rispettivamente un portafoglio di circa 8 miliardi di finanziamenti verso 5.000 imprese corporate per un importo complessivo fra i più rilevanti in Europa l’anno passato; la prima operazione di trasferimento del rischio su un portafoglio di 2,3 miliardi di finanziamenti corporate e project finance in ambito infrastrutturale con il migliore Esg score; la prima operazione di cessione, per finalità di ottimizzazione del capitale, di un portafoglio di 4 miliardi di crediti in bonis rivenienti da contratti di leasing.

L’avanzata di Intesa

Anche per effetto di queste transazioni, Intesa Sanpaolo ha potuto ottimizzare l’utilizzo del capitale economico e regolamentare anche a supporto delle proprie attività di lending: nel corso del 2022 sono state liberate risorse per circa 10 miliardi, che si sono rese disponibili per nuovi finanziamenti a favore di famiglie e imprese. È stato fatto un ulteriore passo in avanti con il programma Garc (Gestione Attiva Rischi di Credito), che resta un importante strumento di capital management del Piano d’Impresa 2022-2025 del gruppo e nel cui ambito sono state ormai realizzate operazioni di trasferimento del rischio di credito per un ammontare complessivo di oltre 28 miliardi di portafoglio outstanding.

«In un contesto di mercato particolarmente complesso come quello che ha caratterizzato l'anno appena trascorso, la credibilità acquisita da Intesa Sanpaolo come originator di questa tipologia di operazioni ha permesso di intensificare le attività di credit portfolio management, potendo anche contare sulla relazione ormai consolidata con una larga base di investitori che hanno valorizzato nel tempo le performance del programma», sottolinea Biagio Giacalone, che di Intesa Sanpaolo dirige l’unità di Active Credit Portfolio Steering, facente capo all’Area Cfo guidata da Stefano Del Punta.