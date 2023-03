Cartolarizzazioni, via green per Toyota in Europa (con prestiti auto italiani)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Finanza strutturata e sostenibilità ambientale, un binomio non sempre semplice da mettere insieme, ma neanche così impossibile nell’era in cui la strada verso la transizione energetica appare l’unica percorribile, in tutti i campi. A dimostrarlo è la prima cartolarizzazione di finanziamenti per auto green lanciata in Europa da Toyota Financial Services, legata proprio a prestiti concessi dalla casa nipponica in Italia e finalizzati all’acquisto di veicoli ibridi, plug-in o elettrici erogati con target...