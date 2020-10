Cartoline dall'inferno: benvenuti nel Pirocene

Dall'uso del debbio per l'agricoltura alle tecniche moderne di estinzione delle fiamme, dall'impiego del carbone per la rivoluzione industriale alconsumo di legna per la combustione, il fuoco è stato complementare alla modellazione antropica della Terra. «Il cambiamento climatico,le estinzioni di massa e le migrazioni della specie sono un risultato diretto o indiretto del nostro rapporto con il fuoco, sia essala combustione delle foreste per l'agricoltura o quella delle fonti fossili», continua Pyne. «Sebbene non accadranno mega-incendiogni anno, il pianeta subirà in maniera crescente forti shock legati al nostro uso dell'elemento ardente. Anche se smettessimo oggi diincendiare boschi o di succhiare petrolio, le conseguenze avranno impatti per il prossimo secolo o forse più. Quello che è certo è chedovremo aspettarci sempre più fuoco nella nostra vita».

Se dieci anni fa era una branca ancora poco praticata, oggi la pirogeografia (la scienza che studia le relazioni fra ambiente fisico, biologico e antropico per comprendere i regimi di incendio) è sempre più sofisticata e diffusa. Spiega Valentina Bacciu del Cmcc (Euro-Mediterranean Center on Climate Change): «A livello europeo c'è una graduale diminuzione delle aree bruciate e del numero degli incendi, con uno spostamento altitudinale delle zone vulnerabili e un allungamento della stagione durante la quale si verificano.

Quello che preoccupa è l'elevata variabilità interannuale e l'aumento delle giornate con pericolosità estrema». Ci sono anni in cui si registra il doppio o il triplo dell'area percorsa dal fuoco rispetto agli anni precedenti, spesso a causa della prolungata siccità o delle frequenti ondate di calore, come dimostra quanto avvenuto nel 2017, anno in cui si sono verificate condizioni per cui il sistema antincendio boschivo ha avuto difficoltà a gestire gli eventi.

«Un insieme di elementi, tra cui la continuità e l'accumulo di materiale secco (quindi combustibile) nei boschi, la siccità e venti favorevoli,può creare le condizioni adatte alla formazione di mega-incendi, che hanno la peculiare caratteristica di non poter essere fermati– se non con estrema difficoltà – con gli attuali approcci di gestione del fuoco», continua Bacciu. Il 2017 in Italia è stato un anno critico,dove il dato delle superfici percorse dalle fiamme supera di circa il 300 per cento la media registrata nel periodo 2008-2016, con unnetto aumento della pericolosità. La domanda corretta non è se ci saranno altre annate così (perché ci saranno), ma quando ciòavverrà. Chiosa Stephen Pyne: «Ci siamo illusi di aver tenuto sotto controllo il fuoco tramite la lotta attiva. Le tecniche di estinzionesono migliorate tantissimo, così come la gestione delle foreste. Ma poi è arrivata questa ondata di incendi, in alcuni casi non piùcontrollabili. E tutto sta cambiando anche se non comprendiamo chiaramente come».

«Noi percepiamo il fuoco come elemento negativo, ma in ecologia esistono fuochi cattivi e fuochi buoni», racconta Jim Lutz, professoredella Utah University, specializzato in wildlife management. «In alcuni contesti, i fuochi lasciano intatte alcune zone che diventanoautentici “rifugi” per la flora e per la fauna, non intaccano le chiome degli alberi e favoriscono le specie pirofite (piante che sopravvivonoagli incendi o sono favoriti da questi, nda) e la rigenerazione del sottobosco».

Ma la scienza, nella sua complessità, viene spesso messa all'angolo dalle semplificazioni della politica. «C'è chi nega risolutamente il ruolo del cambiamento climatico nei mega-incendi, oppure usa i roghi come capo di accusa contro questa o quella amministrazione; altri enfatizzano i toni allarmistici piuttosto che favorire una discussione informata e ragionata», continua Jim Lutz. «Ci saranno anni peggiori e anni con inneschi ridotti, ma non si può negare il ruolo dell'aumento delle temperature: è questo il vero punto che spiega il mutare delle dimensioni e delle occorrenze degli incendi». C'è poi il tema della gestione dei boschi. «Ci concentriamo sull'estinzione degli incendi, ma siamo responsabili della loro accensione e propagazione», aggiunge Giorgio Vacchiano.