Casa 500, la mostra alla Pinacoteca Agnelli

Si è insomma voluto dare così dare un'anteprima virtuale di cosa sarà “Casa 500” la mostra che verrà ospitata negli spazi della Pinacoteca al Lingotto e che sarà pronta per essere inaugurata nella primavera del 2021. Perché alla base di ogni cambiamento c'è la necessità di conoscere le proprie origini, da dove si viene e qual è la propria casa. Per Fiat 500 la casa è stata Mirafiori e ancor prima il Lingotto, che ha dato i natali alla prima 500, la 500A Topolino, nel lontano 1936: non poteva esserci quindi altro luogo al di fuori della Pinacoteca, della quale Fiat è anche main partner, per celebrarla. Il legame del marchio italiano con la Pinacoteca Agnelli è sia nella storia oltre che nei stessi valori comuni. Entrambi, infatti, hanno portato tantissima fama e anche visibilità internazionale alla città di Torino, ma allo stesso tempo sono diventati gli ambasciatori del Belpese in giro per il mondo.