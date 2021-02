Casa, anche a Palermo si cercano metrature sempre più grandi

«Pratiche riattivate dagli istituti di credito solo dopo l'intesa raggiunta (alcune settimane fa) tra la società di gestione dell'immobile e il gruppo commerciale milanese, che ha assicurato la sua permanenza a Palermo per altri 9 nove anni e evitato così la cassa integrazione per i 39 dipendenti» ricorda Matano. Nel secondo caso la possibilità dell'acquirente di mettere i propri risparmi sul tavolo del venditore senza finanziamenti favorisce la definizione con qualche sconto sul prezzo richiesto.

«In entrambe le situazioni, se questo viene percepito subito come congruo, la chiusura della compravendita avviene nell'arco di 4 mesi, tra conferimento dell'incarico all'agenzia e firma del rogito. In caso contrario, l'immobile è destinato a restare invenduto anche per più di un anno prima che il proprietario finisca comunque per abbassare le sue pretese» dice Enzo Romano, broker della Remax. Insieme con i trilocali, lo smart working stimola adesso anche l'interesse verso abitazioni comode, con 4 o 5 vani.

«Attirano la clientela sia il quadrante centrale più signorile di Palermo, ovvero quello che dalla Piazza Croci si estende lungo la via Libertà e gli incroci che la fiancheggiano fino al Teatro Massimo, sia il vasto semicentro tra l'area dello Stadio antistante il Parco della Favorita, la via Sciuti e il viale Strasburgo, l'altro lungo asse urbano a vocazione residenziale e commerciale” indica Alessandro Pedivellano, team manager di Tecnocasa per la Sicilia. Tutte aree in cui – stando alle agenzie - i prezzi di mercato per appartamenti ben posizionati e ristrutturati orbitano oggi sui 2mila euro al metro quadrato. Il mercato di Palermo si allinea al calo delle compravendite a livello nazionale, valutato nel 20% in meno: “le 4.500 transazioni concluse in città (rispetto alle 5.600 del 2019) superano comunque quelle di 5 anni fa» specifica Pedivellano.

I principali network del mattone indicano per l'area urbana un range indicativo dei valori medi tra 1.400 e i 1.600 euro al metro quadrato.Quello della capitale mediterranea resta però un mercato disomogeneo, con macroscopiche differenze di prezzo anche in aree ristrette. Soprattutto nel labirintico e suggestivo centro storico, dove, tra zone rivalutate e altre ancora in condizioni di degrado, si alternano palazzi di svariate epoche e stili, dal tardo gotico all'Art Nouveau, passando per il barocco.”Fino a 6-7 anni fa anche in zone non recuperate, come quella a fianco della Cattedrale, gli appartamenti di piccolo taglio (40-50 metri quadrati) si vendevano anche a 2.500 euro al metro; oggi la loro quotazione è di 1.400 euro – illustra Mario Costa, titolare di un'agenzia del gruppo Grimaldi sul tratto pedonalizzato di via Maqueda.

Ma si trovano anche soluzioni da ristrutturare a 200 euro al metro quadrato, anche in immobili di 500 metri quadri che apparirebbero come potenziali grandi affari da destinare al settore ricettivo. Le spese di ristrutturazione rispetto al degrado dei contesti in cui sono ubicati ha però spento l'interesse manifestato anni fa da potenziali investitori, anche stranieri. I prezzi sono scesi molto lungo l'antico Cassaro (oggi via Vittorio Emanuele), l'area della Magione, che prende il nome dalla basilica nel cuore del quartiere d'origine islamica della Kalsa e sulla nobiliare via Alloro, dove dai 4mila euro al metro dello scorso decennio, quando la domanda del centro storico era 4 volte superiore rispetto a quella attuale, si arriva oggi a acquistare un attico di 160 metri quadrati, servito da ascensore, a 230mila euro (cioè poco più di 1.400 euro al metro quadrato).