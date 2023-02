Casa Bianca: 30 giorni per eliminare TikTok dai dispositivi del governo. Anche il Canada si adegua

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Casa Bianca concede alle agenzie federali 30 giorni di tempo per spazzare via TikTok da tutti i dispositivi elettronici del governo. La definizione dei tempi è un passo avanti «cruciale per affrontare i rischi presentati dall’app ai dati sensibili governativi», afferma l’Office of Management and Budget. «L’amministrazione Biden ha investito nel difendere la nostra infrastruttura digitale. La definizione della tempistica rientra nell’impegno dell’amministrazione a proteggere la sicurezza e la privacy degli americani», aggiunge. Anche il Canada sta bandendo TikTok da tutti i dispositivi mobili in dotazione al governo.

Il primo ministro Justin Trudeau ha dichiarato che questo potrebbe essere un primo passo verso ulteriori azioni. TikTok è molto popolare tra i giovani, ma la sua proprietà cinese ha sollevato il timore che Pechino possa usarla per raccogliere dati sugli utenti occidentali o spingere narrazioni e disinformazione a favore della Cina.