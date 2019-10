La Turchia pronta a invadere il Nord della Siria. Erdogan conferma il via libera Usa L’offensiva turca a breve. Non è chiaro se ciò significhi che gli Stati Uniti potrebbero ritirare i loro circa mille soldati dalla Siria settentrionale

Convogli turchi al confine della Siria a fine settembre, alla fine di una operazione condotta con gli Usa

La Casa Bianca ha da poche ore diffuso una insolita dichiarazione, che la Nbc ha definito «straordinaria», in cui annuncia che gli Stati Uniti non saranno più «nella vicina zona della Siria del Nord» in modo da permettere alla Turchia di lanciare una invasione dell’area e prendere in custodia i terroristi Isis fatti prigionieri in quella zona.

Nella dichiarazione della Casa Bianca non si fa menzione della questione curda, mentre si precisa che le truppe statunitensi «non sosterranno né saranno coinvolte nell'operazione» e «non saranno più nelle immediate vicinanze», cioè nel Nord della Siria.

Non è chiaro se ciò significhi che gli Stati Uniti potrebbero ritirare i loro circa mille soldati dalla Siria settentrionale. Una ipotesi, quella del ritiro delle truppe americane, ventilata da Trump nello scorso dicembre ma accolta con sfavore da gran parte della comunità internazionale, secondo cui il ritiro avrebbe comportato l'abbandono dei curdi nelle mani dell'esercito turco.

Implicazioni esplosive

Lasciare la zona nelle mani della Turchia vuol dire di fatto lasciare i curdi in mano ai turchi e questo ovviamente non può piacere a un popolo che da sempre ha cercato e trovato protezione degli americani e ha sempre virsto Erdogan il nemico giurato.

Conferenza stampa di Erdogan

Erdogan dal canto suo canta vittoria. E lo fa confermando l'avvio del ritiro delle truppe americane dalla frontiera con la Turchia del nord-est della Siria. Erdogan sta riferendo sull'imminente operazione militare turca in una conferenza stampa prima di partire per una visita in Serbia.