Casa, il bonus per gli under 31 vale anche con l’affitto di solo una stanza

Bonus affitti per i giovani under 31 solo con redditi non superiori a 15.493,71 euro e per gli immobili nei quali è stata trasferita la residenza. Possibile scelta fra la detrazione d’imposta lorda tra l’importo forfettario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2mila euro.

Da quest’anno la detrazione è prevista anche nel caso in cui la locazione riguardi solo una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza). Il bonus spetta agli aventi diritto solo, però, per i primi quattro anni di durata del contratto di locazione.

Sono queste le principali novità riepilogate dal paragrafo 5 della circolare 9/E/2022 dell’agenzia delle Entrate che illustra le modifiche introdotte del comma 155 della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021).

La detrazione destinata ai giovani

Il comma in questione si innesta, infatti, sull’articolo 16 del Tuir (comma 1-ter) che prevede un sostegno sotto forma di detrazione d’imposta a valere sui contribuenti di età compresa tra i venti e trentuno anni (non compiuti) che in qualità di conduttori utilizzano l’immobile quale residenza.

La circolare ricorda che, in relazione al limite anagrafico per poter usufruire dell’agevolazione, il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (circolare 34/E/2008, risposta 9.1).