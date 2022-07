Casa, come adattare gli spazi per evitare un trasloco

«Gli appartamenti adattivi - sottolinea di Pasquale - partono da uno spazio abitativo iniziale che abbiamo chiamato “area casa” di 50 mq (in pratica un bilocale) che costituisce il nucleo identitario della casa, in cui sono presenti un’area living, una camera doppia, un bagno e un terrazzo abitabile. Grazie all’inserimento di una serie di soluzioni tipologiche e distributive che prevedono dispositivi tecnologici di cui è in corso il deposito brevettuale, questo nucleo casa può all’occorrenza estendersi e riconfigurarsi integrando fino a due POD (postazioni domestiche di 20 mq ciascuna) trasformandosi quindi ,progressivamente, prima in un trilocale e poi in un quadrilocale. Questa impostazione consente all’utente di comprare inizialmente l’area casa insieme all’opzione per lo spazio in estensione di cui avrà bisogno in futuro fissandone però il prezzo di mercato al momento dell’acquisto iniziale».