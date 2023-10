Casa: comprare, vendere e affittare senza rischi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Offrire le linee guida fondamentali per orientarsi senza rischi tra le dinamiche del mercato immobiliare. È questo l’obiettivo della nuova guida «Comprare, vendere e affittare casa» in edicola con Il Sole 24 Ore giovedì 12 ottobre (a un euro oltre il prezzo del quotidiano).

Un vademecum che punta a delineare strategie utili per investire sulla casa con intelligenza, scegliendo la formula d’affitto più conveniente o accostandosi a operazioni di vendita e acquisto con la giusta consapevolezza. Soprattutto in uno scenario instabile come quello attuale che, tra l’inflazione, il caro mutui e le incertezze prodotte dalla pandemia e dal conflitto russo-ucraino, ha registrato nell’ultimo anno una significativa frenata delle compravendite (spesso non accompagnata da un decremento dei prezzi degli immobili) e canoni di locazione poco accessibili per la maggior parte delle famiglie italiane.

Loading...

Proprio a questo aspetto è dedicata la prima sezione della guida che, partendo dai dati dell’ultimo Osservatorio dell’agenzia delle Entrate sulla salute del mercato residenziale italiano, ne analizza trend e movimenti. Fissando, col contributo di un professionista centrale come il notaio, una check list di passaggi da considerare per comprare casa senza intoppi. Si rivolge, invece, a chi vende la seconda sezione, con un focus sui documenti da preparare, gli aspetti da valutare nella scelta tra fai da te e vendita con agenzia e il ruolo dei social. Chiude la guida, infine, la sezione sugli affitti, con approfondimenti sui diversi tipi di contratto, sulle locazioni brevi e sulla convivenza (spesso complicata) tra condomìni e bed & breakfast.