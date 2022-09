Casa, continua la corsa dei costi delle abitazioni nel mondo. Le previsioni 2023

Miami continua a correre

Miami non si ferma, nonostante gli auspici di un raffreddamento del mercato, e si posiziona al primo posto con Dubai in termini di crescita dei prezzi nel 2022, con il +12 per cento.

Le città in miglioramento, in termini di migliori aspettative di performance rispetto a quelle di inizio 2022, sono appunto Miami, Los Angeles (+10%) ed Edimburgo (+8%), seguite da Dublino(+7%), Lisbona (+5%), New York (+5%), Singapore, e Mumbai.

E il caro-casa del 2023?

L’anno prossimo i prezzi si raffredderanno e le previsioni del team di Knight Frank per le maggiori 25 città del mondo (le cosiddette prime cities) sono di un incremento del 2,8 per cento.

Gli outperformer saranno ancora una volta le città Usa, con Miami e Los Angeles a fare da traino, e una previsione di ulteriore aumento dei prezzi dell’8 e del 7%, rispettivamente. Seguiranno poi Londra e Madrid con il +6% e Seul (+5%) , Dublino, Shanghai, Lisbona ed Edimburgo.

I record nel mondo

Guardando alle performance globali, secondo il Global Residential Cities Index di Knight Frank, alla fine del primo semestre 2022, spiccano incrementi molto alti in Turchia, dove Istanbul cresce del 184,9%, Ankara del 165,4%, Smirne del 150,9%. Gli incrementi sono in valuta locale. Seguono poi Miami con il +34% e Halifax con il +30,9%, Dallas (30,8%) e così via.