Casa, la domanda cresce per le soluzioni di lusso

Nella zona est, si distinguono Porta Venezia/Indipendenza; qui i prezzi medi registrano una lieve flessione, con valori compresi nel range 5.500-7.000 euro/mq per gli alloggi ristrutturati al nuovo. Fa eccezione Città Studi dove le quotazioni medie diminuiscono sia per le abitazioni nuove/ristrutturate sia per le abitazioni da ristrutturare.

Isola e Porta Nuova sono invece le aree in cui è più forte la domanda nella zona Nord di Milano, dove i prezzi medi variano da 5.900 a 10.200 euro/mq. Le quotazioni più alte si registrano in Porta Nuova (18.000 euro/mq) e nell'area di XXV Aprile, Corso Como e Stazione Garibaldi (10.200 euro/mq). Infine, nella zona sud, di grande interesse sono Porta Romana e Medaglie d'Oro/Muratori; qui i prezzi oscillano tra i 5.300 euro/mq di Medaglie d'Oro-Lodi e i 9.500 euro/mq di Porta Romana-Crocetta-Quadronno.

«La pandemia ha sparigliato le carte, accelerando i trend in corso e portando ad un aumento dell’interesse istituzionale verso la residenza, non solo nelle forme viste prima ma anche nella forma più tradizionale dello sviluppo residenziale per la rivendita e la locazione residenziale» ha commentato Roberto Magaglio, Licence Partner Engel & Völkers Milano, che evidenzia tre fasi del mercato milanese nel 2020. Una prima fase euforica, un lockdown pensate e a seguire una forte domanda di sostituzione, con la conseguente ricerca di case più grandi. «In ogni singolo mese i risultati migliorano - dice Magaglio -. Nonostante il mercato abbia perso il 15-20% di transazioni nel lockdown, noi abbiamo invece avuto risultati in linea con il 2019».

Per quanto riguarda Milano, secondo il Market Report di Engel & Völkers e Nomisma, il mercato delle locazioni ha profondamente sofferto gli effetti della pandemia: i driver della domanda sono venuti del tutto meno (business, didattica, eventi e turismo), generando tassi di vacancy e domanda rarefatta. In questa situazione, tuttavia, è emersa una piccola ma rilevante nicchia di mercato di sostituzione, con buona richiesta per tagli medio-grandi destinati a famiglie con esigenze o necessità di sostituzione per upgrade, spesso a fronte di canoni di locazione favorevoli al cambio.

Roma, piace il centro storico

La location è ancora una volta il driver degli acquisti nella capitale. Nel centro storico la battuta di arresto dovuta alla pandemia ha inciso più sulla domanda di investimento che sui prezzi rimasti invariati rispetto ai primi mesi del 2020. Si è fermata la ricerca di tagli piccoli per farne B&B e piccole/medie strutture ricettive.