Casa, i grandi centri urbani ritrovano l’appeal nel post Covid

I prezzi delle case, nelle città, crescono o calano? Forse, è meglio dire il mercato si polarizza, tra valori minimi e massimi che divergono sempre di più, ma soprattutto tra le città che attraggono (studenti, lavoratori, stranieri) e quelle che progressivamente perdono parte di questo potenziale, che poi si riverbera sull’impegno (o meno) a investire in quel caposaldo che la casa ancora rappresenta.

L’andamento dei prezzi

A offrire spunti di riflessione è l’ultima rilevazione di Immobiliare.it – che il Sole 24Ore anticipa – sui prezzi medi al mq delle principali città italiane a giugno 2023, rispetto a sei e 12 mesi prima e a marzo 2020 (praticamente l’ultimo dato pre-Covid). Quello che emerge – sul dato medio – è che, non solo nell’ultimo semestre e anno, a tassi d’interesse già cresciuti, mutui in contrazione e inflazione galoppante, i prezzi (a parte Roma e qualche dato stabile) sono tutti saliti. Ma che l’incremento da marzo 2020 (anche qui, tranne i dati negativi di Venezia e Catania) è stato in qualche caso anche a due cifre e comunque sostanzioso.

La parte del leone – per incrementi e prezzo al mq – la fa come sempre Milano (5.252 euro al mq, in crescita a sei e 12 mesi, rispettivamente, del 2 e 3,6%, ma da marzo 2020 di oltre il 15 per cento). Bene anche Bologna (3.374 euro al mq, +3,4%, 6,2% e dal 2020 un salto dell’11,5%) e soprattutto Verona (2.492 euro al mq, +2,7%, 5,5% e dal 2020 +12,5 per cento). Ci sono città che poi si collocano su una fascia mediana, come Torino (1.912 euro al mq, +0,4%, +0,6%, +7,5%) e Bari (1.958 euro al mq, +3%, +4,4% e +6,5 per cento).

Infine, colpiscono i dati di Venezia (3.016 euro al mq, +1,9% negli ultimi sei mesi e +2,8% negli ultimi 12 ma in calo del 6,3% rispetto a marzo 2020) e Catania (1.221 euro al mq, +0,2%, +1,7% e -6,7% rispetto a tre anni fa).

«Da quest’analisi – ha spiegato Antonio Intini, chief business officer di Immobiliare.it – possiamo dividere le città esaminate in tre macro-categorie. Le “non impattate dal Covid”: sono Milano, Bologna, Verona. Con valori sostenuti già 2-3 anni prima della pandemia, non sono state scalfite dall’emergenza sanitaria. Seguono le “risvegliate”. Si tratta di Roma, Torino, Bari, Firenze, Napoli, Genova e Catania. Pur diverse tra loro per caratteristiche e attrattività, avevano subito un deprezzamento pre-pandemia, ma oggi sono in ripresa. Più veloce Roma, più lente Napoli e Catania. A Bari, negli ultimi anni, gli acquisti sono raddoppiati».