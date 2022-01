Casa, immobili e condominio

Ascolta la versione audio dell'articolo

38

Superbonus condomìni,ok fino al 2025

Prorogato al 2025 il superbonus per condomìni, persone fisiche ed enti del Terzo settore, anche per gli interventi “trainati”. Ma con un progressivo calo della percentuale di detrazione: 110% per le spese sostenute entro il 2023, 70% per quelle nel 2024 e 65% per quelle nel 2025. Superbonus fino al 31 dicembre 2023 per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché (come previsto anche per gli Iacp) al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 28

Soggetti: lo

39

Superbonus villette,conferma per il 2022

Per gli interventi eseguiti su unità immobiliari dalle persone fisiche il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, purché al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 28

Soggetti: lo

40

Bonus ristrutturazione e antisismico fino al 2024

La detrazione Irpef del 50% per interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio è prorogata fino al 31 dicembre 2024. Stessa proroga anche per la detrazione ordinaria del 50% relativa alle opere di messa in sicurezza antisismica degli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 37

Soggetti: lo

41

Altri tre anni anche per l’ecobonus ordinario

Conferma fino al 2024 dell’ecobonus su case e immobili d’impresa: dal 50% per le finestre, al 65% per il cambio delle caldaie, le coibentazioni e i pannelli solari termici. Confermate anche le detrazioni potenziate in condominio (70-75%) e quelle per gli lavori di eco e sismabonus (80-85%)

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 37

Soggetti: lo