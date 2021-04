Casa, istruzione, nozze: il Fisco non tassa i bonifici a figli e nipoti

4' di lettura

Un bonifico da padre a figlio per finanziargli un viaggio o dal nonno alla nipote per aiutarla nell’acquisto di un’auto. O, ancora, la mamma che paga per i figli l’acquisto di una nuova casa oppure versa semplicemente dei soldi sul loro conto. Queste donazioni senza formalità - di cui, piccole o grandi, quasi tutti fanno esperienza nella vita - sono tutte esentasse? E se fossero invece effettuate da un estraneo alla famiglia? Si tratta, in tutti i casi, di atti di liberalità che non risultano da un atto scritto. Se prendesse piede l’idea che sono soggetti a imposta di donazione (come pare da alcune sentenze), è necessario fare il punto della situazione per separare i casi in cui si paga l’imposta da quelli in cui non si versa. Tenendo però presente due punti fermi che salvaguardano in larga misura i finanziamenti endo-familiari.

Le franchigie

Intanto va ricordato che non scatta alcuna tassazione quando il valore donato non supera il limite della franchigia esente da imposizione, vale a dire il valore: di un milione di euro, se si tratta di donazione tra coniugi o parenti in linea retta; di 100mila euro, se si tratta di donazione tra fratelli e sorelle; di 1,5 milioni di euro, se si tratta di donazione a favore di persona portatrice di handicap grave.

Le donazioni non tassabili

In ogni caso, a parte ogni ragionamento che si possa svolgere in ordine alla tassabilità delle donazioni non risultanti da atto scritto (come si vedrà poi), per il Testo unico dell’imposta di successione e donazione (Tusd, Dlgs 346/1990) l’imposta di donazione non si applica nei seguenti casi (articolo 1, commi 4 e 4 bis):

1. alle donazioni di modico valore, che sono quelle di importo sia oggettivamente che soggettivamente irrisorio: quindi non è tassabile, ad esempio un piccolo bonifico;

2. alle spese di mantenimento e di educazione, a quelle per malattia, nonché alle spese “ordinarie” per abbigliamento o per nozze (a meno che non eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del donante);

3. alla liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi;

4. alla liberalità che si effettua pagando il prezzo dovuto dal donatario, quando si tratta di un prezzo relativo a un contratto soggetto a imposta di registro proporzionale o a imposta sul valore aggiunto: è il classico caso dei genitori che pagano il prezzo della casa comprata dal figlio.

La normativa e i dubbi

La tassazione delle donazioni indirette è stata introdotta nel Tusd con la legge 342/2000, dopo un dibattito sul tema durato almeno per tutti gli anni ’90: allora si diceva che non aveva senso tassare le donazioni “formali” (quelle stipulate con atto notarile) e lasciare fuori dalla tassazione tutte quelle situazioni in cui si produce indirettamente lo stesso effetto, cioè il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente incremento del patrimonio del donatario.