Casa, gli italiani pensano a cambiarla

Lo sviluppo del settore residenziale nel prossimo decennio «sarà inevitabilmente legato all'offerta da parte del mercato di forme evolute di abitazioni, studentati, short-term-rent, co-living e co-housing, multifamily e build to rent, con servizi e tagli di alloggi diversificati per ospitare i giovani e i diversi tipi di famiglie, e di senior housing per offrire luoghi di condivisione e servizi ad anziani autosufficienti che non vogliono rinunciare all'autonomia». Lo ha detto Francesca Zirnstein, direttore generale Scenari Immobiliari, durante il Forum annuale in corso a Santa Margherita Ligure, sottolineando che i servizi aggiuntivi rispetto al solo immobile “sono il minimo comun denominatore che l'offerta di case del futuro dovrà dare e in quest'ottica la scelta di locazione gestita presenta vantaggi innegabili: flessibilità, accesso a servizi altrimenti fuori budget per la maggior parte degli utenti, possibilità di abitare in contesti nei quali sarebbe impossibile comprare casa, oltre ovviamente all'assenza di spese di manutenzione straordinaria”.