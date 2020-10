Casa, i mega-trend innescati dal Covid raccontati in un ebook Casa e ufficio, hotel e appartamenti da affittare a breve, negozi, cinema, teatri e musei: sono i luoghi della nostra quotidianità che cambiano. Ecco allora una bussola per capire il mondo nuovo che abbiamo davanti di Paola Dezza

Spazi in cui fino a ieri ci recavamo senza problemi e che oggi sono off limits. Case in cui ci sentivamo a nostro agio e che, dopo lo scorso lockdown e in vista di quello che si profila all’orizzonte, ci stanno strette. Uffici che devono cambiare layout per allargare le distanze tra le scrivanie e ridimensionare gli spazi comuni. Sono le conseguenze più evidenti di come la pandemia da Covid-19 stia cambiando le nostre vite e le nostre abitudini. Non per sempre, ma innescando meccanismi che scardinano i vecchi paradigmi. Dovremo quindi trovare nuove modalità nel quotidiano.

I mega-trend innescati dal Covid, ma anche quelli partiti mesi o anni prima in sordina e che dal Covid sono stati accelerati, sono l’oggetto di un ebook sul settore immobiliare destinato agli abbonati della newsletter RealEstate+ che Il Sole24 Ore dedica ogni settimana a chi segue il settore immobiliare. Un ebook che vuole essere una bussola per orientarsi in un settore che sta cambiando rapidamente pelle.

Cambiamenti epocali prendono piede sempre in maniera dirompente, anche se i semi e i segnali del cambiamento si riconoscono già nei mesi e negli anni precedenti al coronavirus.

Nel caso del Covid-19, l’emergenza sanitaria ha innescato un meccanismo di difesa dal contagio basato, giustamente, su distanziamento e mascherine, che ci impone di diradare i nostri contatti sociali. E lo smart working che stava prendendo piede è diventato l’unica strada per ridurre i contatti di lavoro, molti soprattutto nelle grandi città, che nella nostra vita quotidiana costituiscono il maggior rischio di contagio.

A cascata sono cambiate le esigenze, in termini di spazi in casa, di desiderio di verde e natura, di cambiamento nelle abitudini che fino a dicembre 2019 ci portavano in bar, ristoranti, cinema, teatri, musei. Oggi sembra che al chiuso sia meglio fare attenzione. Tutte queste tipologie di spazi devono quindi essere rivisti o trovare vocazioni nuove.