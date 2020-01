Casa in montagna, i prezzi continuano a scendere e arrivano le occasioni di acquisto

A Saint Vincent i prezzi sono stabili e il mercato è caratterizzato sempre più da compravendite di prima casa. Ci sono anche acquirenti di casa vacanza ma in diminuzione rispetto al passato. Si preferiscono la zona centrale, non lontana dal Casinò, e quella collinare, non lontano dalle Terme. In centro (via Chanoux, viale Piemonte, via Vuillerminaz, via Roma e viale IV Novembre) un buon usato degli anni '60 costa intorno a 1000-1500 euro al mq.



In Piemonte i prezzi scendono nei Comuni più piccoli

Cesana piace per la presenza dei servizi che l’animano tutto l’anno e si compravendono appartamenti degli anni 70-80 con valori medi di 2.400 euro al mq. Altra località apprezzata d’estate è Bardonecchia dove c’è un discreto movimento sulla seconda casa anche se con una disponibilità di spesa inferiore (fino a 200mila euro per un appartamento da 70-90 mq), ma al momento, in centro città, le case ristrutturate costano dai 3.500 ai 4.000 euro al mq.

I valori immobiliari a Oulx sono stabili e abbordabili, mentre a Sauze d’Oulx più elevati, ma in ribasso anche del 5% a causa di un’abbondante offerta, dovuta alle numerose abitazioni non usate da tempo che sono state messe sul mercato a causa delle eccessive spese di manutenzione.



Tiene il Trentino Alto Adige

«Il Trentino Alto Adige è la regione dove i prezzi delle seconde case hanno tenuto di più, grazie anche alla “Legge Gilmozzi” che limita la costruzione delle nuove case - spiegano da Tecnocasa -. Piacciono il centro di Folgaria e la zona Costa, in queste aree si registrano quotazioni medie intorno a 1.800-2.000 euro al mq».



Nella Val di Fassa il mercato della casa vacanza è dinamico e l’interesse per l’acquisto è in crescita, soprattutto da parte di acquirenti stranieri e da italiani delle regioni del nord. La mancanza di offerta per la Legge Gilmozzi e la forte richiesta del nuovo in categoria A+ stanno determinando prezzi elevati, che in alcuni Comuni della Val di Fassa vanno da 5000 a 6000 euro al mq. A Moena il nuovo o ristrutturato in zone non periferiche costa per esempio da 5.000 a 5.500 euro al mq (ma in periferia può scendere fino a 1.600 euro al metro per la tipologia economica).



Lombardia vivace, Abruzzo in deciso calo

In Lombardia, a Ponte di Legno il mercato della seconda casa è dinamico, le richieste arrivano prevalentemente da persone residenti in Lombardia, cresce la domanda di immobili in affitto, grazie anche all’ottima stagione sciistica dell'anno scorso. Si ricercano prevalentemente trilocali da 50-60 mq possibilmente con balcone panoramico oppure, se si hanno le risorse economiche, vicino alle piste da sci. Il budget da destinare alla seconda casa oscilla da 180 a 250mila euro. Non ci sono nuove costruzioni e la maggioranza del “nuovo” è ricavato da interventi di recupero, con prezzi medi di 4.000-6.000 euro al mq nelle zone centrali. Le soluzioni da ristrutturare hanno prezzi medi che oscillano da 2.300 a 3.200 euro al mq.