Casa, per Nomisma domanda frenata dalla seconda ondata Covid

Secondo Nomisma nel 2021 le compravendite dipenderanno dall’entità del rimbalzo a livello economico e «dall’effettiva tempestività ed efficacia con cui i vaccini annunciati nelle ultime settimane saranno resi disponibili». Le incertezze in proposito accreditano per il 2021 uno scenario per le compravendite non dissimile da quello dell’anno in corso, con un risultato complessivo di 495mila transazioni nello scenario più favorevole e di 467mila nello scenario più avverso.

Per la ripresa si attende il 2022

Per l’istituto bolognese la ripresa sarà lenta e graduale e si manifesterà nel biennio 2022-2023 con un’intensità che non permetterà di recuperare in tempi brevi i livelli pre Covid-19, relegando il mercato, almeno fino al 2023, al di sotto delle 600mila transazioni.

Analizzando nello specifico le città, Milano e Bologna saranno le prime a evidenziare segnali di crescita a partire dal 2022, cui seguiranno Firenze, Venezia, Palermo e Cagliari nel 2023. I cali più intensi riguarderanno Torino, Genova e Roma, con un andamento deflattivo per tutto il triennio considerato.



IL MERCATO NELLE 13 MAGGIORI CITTÀ E IN ITALIA L'andamento delle compravendite di abitazioni dal 2011 a oggi. Indice al 2011=100

I prezzi?

In termini aggregati (13 grandi mercati), a livello medio le aspettative sui prezzi risultano lievemente negative (variazioni più contenute del -1%) per le abitazioni nuove in tre dei quattro segmenti di mercato considerati (in centro si registra una sostanziale stabilità, con un segno positivo pari a 0,06%) e per le abitazioni usate in zone di pregio e in centro. Limitatamente all’usato le aspettative risultano peggiori in semicentro e periferia (rispettivamente -2,51% e -2,93%).

La differenziazione delle aspettative tra le diverse città risulta elevata per le abitazioni nuove solo in periferia, dove si va da un calo atteso massimo pari a -7,38% a un incremento atteso massimo pari a +8,21%. La differenziazione delle aspettative tra le diverse città risulta, invece, elevata per le abitazioni usate in tre dei quattro segmenti di mercato considerati. Solamente in periferia le aspettative di diminuzione non sono particolarmente differenziate tra le città.