Casa, parte la registrazione online dei preliminari di acquisto: come funziona

La semplificazione degli adempimenti passa anche per la digitalizzazione delle procedure e degli atti che il contribuente deve inviare all’amministrazione finanziaria. L’ultimo passo, in ordine di tempo, per il fisco digitale è la possibilità di registrare online i preliminari di compravendita degli immobili.

Non solo, Si potrà calcolare l’ammontare delle imposte dovute tra registro e bollo e saldare il conto al Fisco direttamente con addebito diretto sul conto corrente del contribuente. Una procedura, che consente a professionisti e contribuenti di non doversi più recare agli sportelli delle Entrate. Il nuovo servizio telematico sarà aperto da martedì 7 marzo.

Il provvedimento delle Entrate

Dal 7 marzo, dunque, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, attraverso la procedura web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il tutto inserendo direttamente con due clic anche gli allegati, come il contratto di compravendita ed eventuali planimetrie del bene. Questa nuovo passo compiuto dall’amministrazione finanziaria verso la digitalizzazione degli adempimenti tributari arriva grazie a un provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con cui è stato approvato il modulo aggiuntivo del modello per la «Registrazione di atto privato», cosiddetto (Rap) già disponibile per la registrazione dei contratti di comodato d’uso.

Cosa è il preliminare di acquisto

Il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene.

Cosa cambia

Per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto. Ora con a nuova modalità di registrazione, che sarà progressivamente estesa ad altri atti privati, il preliminare di compravendita si registra online.