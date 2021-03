Casa, ripartono le compravendite: +8,8% Le vendite di abitazioni crescono dell’8,8%. Andamento discontinuo nelle grandi città: solo Roma e Genova registrano rialzi importanti. A Milano e Bologna transazioni in calo di Paola Dezza

Le vendite di abitazioni crescono dell’8,8%. Andamento discontinuo nelle grandi città: solo Roma e Genova registrano rialzi importanti. A Milano e Bologna transazioni in calo

Il trend positivo per il mercato della casa innescato alla fine del lockdown della scorsa primavera persiste nell’ultimo trimestre del 2020. È il dato che emerge dall’Osservatorio sul mercato immobiliare pubblicato dall’agenzia delle Entrate. Nel quarto trimestre dell’anno passato i volumi di compravendita del settore residenziale hanno registrato, infatti, un aumento dell’8,8%, con 15 mila abitazioni in più scambiate rispetto al quarto trimestre 2019.

Rispetto al terzo trimestre del 2020 il trend positivo si allarga anche ai capoluoghi (+2,9%), anche se a fare decisamente meglio sono i comuni minori (+11,8%).

In particolare sono i comuni minori del Centro Italia a mettere a segno un aumento delle vendite di abitazioni pari al +16,8%. Nel centro è buono anche il rialzo dei volumi di compravendita nei comuni capoluogo (+6,9%), il più alto tra le aree del Paese.

« Al Nord Ovest e Nord Est, mentre nei capoluoghi gli scambi di abitazioni sono in aumento dell’1%, negli altri comuni il tasso di crescita supera il 10%» recita il report.

Il dato che emerge dalla pubblicazione è importante perché chiarisce che nel corso del 2020 le vendite dei mesi estivi hanno contenuto i pesanti cali di marzo (-45,5%), aprile (-57,7%) e maggio (-21,3%). Pertanto l’anno si è chiuso con compravendite residenziali in calo del 7,7% rispetto al 2019, in tutto 46mila unità scambiate in meno.