Casa della Salute, dossier sul tavolo di Italmobiliare

(Gorodenkoff - stock.adobe.com)

Che fosse un settore ad alta crescita, lo si era capito da tempo, a maggior ragione sulla scia della pandemia. Ma il settore delle cliniche diagnostiche private sta avendo un vero boom, anche in termini di fusioni e acquisizioni. Dopo il caso del Centro Medico Sant'Agostino, ceduto a fine 2019, potrebbe essere ora la volta del gruppo Casa della Salute, presente in Liguria e Piemonte.



Da tempo l'azienda, che fa capo all'imprenditore Marco Fertonani, è infatti nel radar di gruppi finanziari, che si sarebbero fatti avanti. Ora il dossier sarebbe sul tavolo di Italmobiliare, la cassaforte della famiglia Pesenti che effettua investimenti anche in piccole e medie imprese. Secondo il servizio Acuris, Italmobiliare sarebbe infatti in trattativa, anche se pare in una fase assai preliminare.

Un incarico per valutare le manifestazioni d'interesse per Casa della Salute, che ha 15 cliniche tra la Liguria e il Piemonte, sarebbe stato affidato alla boutique finanziaria milanese Partners. Tutto il settore sta del resto procedendo verso un riassetto a valutazioni generose: in media intorno alle 7 volte il margine operativo lordo. La sanità pubblica è in affanno e si stanno evidenziando le strutture private in grado di fornire esami diagnostici a prezzi bassi ai pazienti.

Inoltre si tratta di un settore assai frammentato dove potrebbe esserci un veloce consolidamento. A dimostrazione di questa tendenza nello scorso dicembre L-Gam ha acquisito l'85% del Centro Medico Sant'Agostino (CMS). A vendere era stata Società e Salute spa, holding cui fa capo il noto network di poliambulatori specialistici.