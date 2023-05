Casa della salute, ecco il piano d’espansione

I progetti

Cds, come si è accennato, ha messo a punto un piano di consolidamento in Liguria e Piemonte con diverse aperture preventivate nei prossimi mesi. «Prevediamo – dice Fertonani - uno sviluppo anche in nuovi mercati, come Sardegna e Toscana, dove porteremo il nostro modello di gestione, che coniuga tecnologie di ultima generazione, tempi di attesa ridotti e prezzi accessibili, spesso vicini al ticket pubblico. Guardiamo, poi, anche a Lombardia ed Emilia, come aree di possibile espansione». Di pari passo con l’aumento degli ambulatori, sta crescendo anche il numero dei dipendenti dell’azienda: «Oggi siamo a 320 - afferma l’ad - e nel 2023 arriveremo a 400-450».

La chirurgia

Per quanto riguarda gli ambulatori Cds già aperti, poi, Fertonani sottolinea l’importanza dello sviluppo del settore chirurgico. «Avevamo già una sala operatoria nella struttura di Albenga ma nel 2022 - chiosa - è stata avviata a Genova un’altra struttura di 3mila metri quadrati (quella nelle Torri Msc, ndr), con tre sale operatorie, che è la prima di chirurgia ambulatoriale complessa di livello 3 autorizzata in Liguria. La Regione, infatti, ha riorganizzato tutta la chirurgia ambulatoriale, prevedendo tre livelli di complessità e, in questa riorganizzazione, ha messo dei paletti qualitativi molto alti, con una legge del maggio 2022. Noi abbiamo aderito a questo progetto e abbiamo costruito le tre sale, con tutto il blocco operatorio, con standard altissimi. E proprio il mese scorso, dopo un anno, siamo riusciti ad avere il certificato per il tipo 3. Siamo, così, la prima struttura in Liguria che ha i requisiti più alti sulla parte tecnologica e chirurgica».

