Casa della Salute si espande ancora in Piemonte

Cds-Casa della Salute ha acquisito due nuovi poliambulatori in Piemonte. Il network di poliambulatori specialistici fondato nel 2013 a Busalla (Genova) da Marco Fertonani, che ne è l’ad, e controllato, dal 2020, da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti, sta procedendo con un progetto di espansione che guarda soprattutto al Nordovest ma contempla anche Sardegna, Toscana, Emilia e Lombardia.

Nuovi spazi tra Cuneo e il torinese

In linea con questo percorso di sviluppo il gruppo ha acquisito, da Koelliker Medical Center, due poliambulatori, a Savigliano (Cuneo) e Vinovo (Torino). Entrambi offrono servizi di visite specialistiche e diagnostica per immagini e, in seguito all’acquisizione, saranno completamente rinnovati, anche dal punto di vista tecnologico.

«Questa acquisizione – spiega Fertonani - rappresenta un passo importante del nostro percorso di sviluppo. A dieci anni dall’apertura del primo poliambulatorio a Genova, Cds è diventata un punto di riferimento per i pazienti di tutta la Liguria grazie a un servizio di primissimo livello e caratterizzato da costi competitivi».

L’obiettivo, aggiunge Fertonani, «è ora di espanderci sul territorio nazionale, partendo proprio dal Piemonte, regione nella quale siamo già riconosciuti e apprezzati, e nella quale abbiamo in previsione ulteriori aperture, nei prossimi mesi, a Torino, Alba e Vercelli».

La società ligure ora ha sei strutture in Piemonte

L’acquisizione dei poliambulatori di Savigliano e Vinovo porta a sei il totale dei centri di Cds in Piemonte, dove la società era già presente ad Alessandria, Arquata Scrivia, Asti e Biella.