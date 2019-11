Casa, sconto sulla bolletta Tari con il bonus sociale per i redditi bassi

L’emendamento in arrivo oltre allo sconto in bolletta per i cittadini consente ai sindaci, anche per il biennio 2019-2020, la possibilità di adottare i coefficienti ritoccati al minimo o al massimo del 50% necessari per definire in misura graduale la Tari ed evitare così cambiamenti troppo marcati del prelievo su alcune categorie di contribuenti. Per garantire poi una semplificazione e un processo “ordinato” di determinazione della tariffa rifiuti, viene fissato al 30 aprile di ciascun anno il termine per deliberare a tariffa dovuta sui rifiuti.

In questo modo si svincola la deliberazione comunale sulla tari da quella del bilancio di previsione. In questo modo le tariffe Tari sono aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all’ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe Tari (o non poterle aggiornare).