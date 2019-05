Come cambia il Fuorisalone: una guida per orientarsi tra i distretti

Sei giorni, dal 17 al 22 aprile, e 1.358 eventi sparsi per tutta la città: il Fuorisalone è tutto ciò che accade fuori dagli stand del Salone del Mobile in fiera a Rho-Pero. Sono le iniziative organizzate dalle aziende (dell’arredo e non), dai negozi, dalle gallerie, da scuole e università del design, dai quartieri, dai musei, dalle associazioni. È la Milano Design Week: appuntamento internazionale che attira ogni anno 400mila turisti.

La mappa delle zone più animate del Fuorisalone di Milnao (Fuorisalone.it)

L’edizione 2018 si presenta ricca come al solito e forse più del solito. Con qualche cambiamento. Ventura Lambrate non esiste più: Ventura Projects di Margriet Vollenberg, la società che coordinava le iniziative attorno a via Ventura ha spostato il suo raggio di azione sui Magazzini Raccordati della Stazione Centrale e sul palazzo rinominato Futurdome in via Paisiello. Rimane il Lambrate Design District, con contentori espositivi come Din-Design In, Fuorisalmone e Hotel Regeneration: uno spazio di oltre 4mila mq dedicato alla progettazione per alberghi.

Debutta il Bovisa Design District attorno alla zona del Politecnico, con un focus dedicato alla tecnologia come certifica la mostra Smart Life E.volution, con 27 startup tech dell'incubatore cinese Tus Star. Prima volta anche per il Rainbow District a Porta Venezia, ma più come comunità urbana che si presta a organizzare eventi a tema che distretto vocato al design in senso stretto. Tanto più che agisce parallelamente a Porta Venezia In design.

Si consolidano le esperienze di Isola Design District, MonteNapoleone Design Experience e Innovation District a Porta Nuova, nate lo scorso anno, accanto alle realtà storiche di Tortona, Brera, Triennale e Università Statale. Via Durini, Zona Santambrogio, Maroncelli District resistono ed è sempre più vivace la zona delle 5vie, con sette produzioni originali.

Ogni giorno della Design week Il Sole 24 Ore vi guiderà tra le iniziative e le installazioni da non perdere organizzate per zone geografiche: esplorandone una al giorno si può coprire tutta la città.

Il 19 aprile verrà svelato la migliore installazione del Fuorisalone: il vincitore del Milano Design Award, premio organizzato da Studiolabo, lo studio dietro il portale Fuorisalone.it, guida ufficiale e collettore di tutto ciò che accede a Milano nella settimana del design.

