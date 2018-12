Antirion acquista due edifici a Roma

Antirion Sgr fa shopping di fine anno a Roma. La società ha acquisito da Bnl Gruppo Bnp Paribas due immobili a uso ufficio a Roma per la cifra di 270 milioni di euro.

Il primo edificio è in piazza dell’Agricoltura 24 e si dispone su sette piani fuori terra e due piani interrati per una superficie totale lorda di quasi 42mila mq. A occuparlo è il gruppo Engineering.

Il secondo è via Lombardia 31 all’interno del center business district di Roma, nelle immediate vicinanze di via Veneto, piazza di Spagna e Villa Borghese.

Questo secondo edificio è in fase di ristrutturazione e ha una superficie totale lorda circa di 22.500 mq. Nella seconda metà del 2019 verrà consegnato a EY, che sarà l’unico tenant e vi installerà la sede romana.

Per Bnl l’operazione si inquadra nella strategia di razionalizzazione delle ex sedi direzionali della Banca a Roma.

Gli immobili faranno parte del fondo Antirion Global, sottoscritto interamente dalla Fondazione Enpam, che gestisce 25 asset in Italia e all’estero.

© Riproduzione riservata