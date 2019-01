Mps, vicina la vendita di 90 immobili da 600 milioni, diversi i trophy asset

Sarà il Cda previsto per la seconda metà di febbraio a dire l'ultima parola sulla vendita dei gioielli immobiliari di famiglia. Si profila ancora in leggera salita la vendita di un portafoglio corposo di 90 immobili, quasi tutti uffici e di varie dimensioni, del valore di 600 milioni di euro che Mps ha selezionato per il mercato. Advisor della vendita è Duff & Phelps Reag, che attende istruzioni definitive per procedere.

Tra gli immobili, tutti al momento utilizzati dalla banca stessa, alcuni asset di valore come la sede storica a Milano, in via Santa Margherita 11, a due passi dalla Scala, un immobile di pregio in via del corso a Roma, alcuni asset a Firenze, nei pressi di Santa Maria Maggiore e in Via dei Sassetti, e Siena. Nella città toscana del palio però, secondo indiscrezioni, si sarebbe scelto di procedere alla vendita di pochi asset al momento, dato che la situazione di mercato non è favorevole alle città secondarie. Si tratta di un portafoglio concentrato nel centro-nord del Paese.

Ancora de definire il perimetro finale del portafoglio e se la vendita riguarderà l'intero per pacchetto, un'opzione più interessante per i grandi investitori internazionali dal profilo value added (soggetti che puntano ad acquisire immobili da riqualificare e valorizzare) che nel nostro Paese cercano pacchetti di ampie dimensioni, oppure i singoli asset. Molti degli asset sono proprio da rivedere e ripensare.

La vendita fa parte dell'accordo di salvataggio che Mps ha sottoscritto anche con la Banca centrale europea. La banca toscana guidata da Marco Morelli si è impegnata, infatti, a vendere entro il 2021 un pacchetto di 500 milioni di euro.

Fineco avrebbe acquistato il proprio headquarter milanese per 90 milioni di euro.

