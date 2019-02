Stazioni e aeroporti, è l’anno delle archistar

Non solo ingegneria, nel mondo delle infrastrutture sono sempre più protagonisti gli architetti. Come dimostrato a scala internazionale è il lavoro a più mani a dare vita ai progetti più complessi, dove design e soluzioni strutturali e impiantistiche si integrano con successo. Basta considerare le grandi opere firmate dalle archistar nel mondo, pronte nel 2019.

Tra le altre spicca il New Airport Terminal di Beijing progettato da Zaha Hadid Architect con Adp Ingeniérie. Quello cinese sarà lo spazio aeroportuale più grande del mondo con un bacino d’utenza di 72milioni di passeggeri entro il 2025. Caratteristica sarà la copertura che come un manto coprirà i diversi terminal. Foster+Partners consegnerà per fine anno il Tocumen Airport di Panama City: lo studio britannico ha progettato l’infrastruttura ipotizzando una crescita da 5,8 a 18 milioni di passeggeri entro il 2022. Nel cuore del nuovo aeroporto ci sarà un lussureggiante giardino che richiama le foreste tropicali della zona e anche in questo caso una copertura dinamica color bronzo legherà le due ali asimmetriche dell’hub. Ingegneria e architettura sono state concepite insieme dal team dei progettisti, dando vita a una strategia ambientale globale che bilancia misure complementari attive e passive.

Tra le architetture per la mobilità più attese nel 2019 c’è anche la metropolitana di Doha, dove sono coinvolte anche diverse aziende italiane per la progettazione e la costruzione. Un ruolo importante lo giocano gli architetti olandesi di UN Studio che per la Qatar Railways Company sono stati incaricati nell’ambito di un progetto per 4 linee metropolitane e un centinaio di stazioni.

L’architettura gioca un ruolo centrale quando le infrastrutture sono occasione di rigenerazione urbana e sviluppo immobiliare. A Stoccarda ad esempio si lavora nel cuore della città per dare vita al maxi-piano della Deutsche Bahn che porterà una rivoluzione nel sistema dei trasporti, interrando gran parte dei binari, trasformando una stazione di testa in una di transito, sotterranea, e innescando un radicale cambiamento per l’urbanistica e l’uso degli spazi pubblici. È un progetto nato quasi vent’anni fa, Stoccarda 21, ostacolato e criticato da molti – e per anni è stato accomunato alla Tav – ma dal 2010 è in cantiere e sono quasi ultimati i lavori di scavo. L’architettura è dello studio Ingenhoven Architekten di Dusseldorf e per lo sviluppo del progetto sono in campo competenze specialistiche che ne fanno un’iniziativa all’vanguardia per l’applicazione della digitalizzazione e per soluzioni di ingegneria specifiche per le costruzioni in cemento armato. Un progetto iconico, mutipiano, con un’immagine che non rimanda alle tradizionali stazioni ferroviarie; lungo più di 400 metri, con un grande prato a livello della strada e degli “occhi” circolari che portano in profondità la luce naturale.

Bim protagonista anche in altre infrastrutture che faranno scuola, come il Crossrail di Londra (136 km di nuovo tracciato ferroviario che doveva essere consegnato nel 2018, ma secondo indiscrezioni bisognerà attendere anche il 2020) o il Grand Paris Express in Francia (205 km di metro con 68 stazioni e 7 centri tecnici). Per questa nuova opera in campo anche alcune imprese italiane come la Salini Impregilo che ha appena iniziato la realizzazione della linea 16, lotto 2, che servirà numerosi comuni delle aree a nord e ad est della Grand Paris. Lato architettura sono 37 i team coinvolti, con studi locali e internazionali tutti impegnati nella progettazione delle stazioni. Tra gli altri c’è anche il danese BIG e il francese Dominique Perrault, con un curriculum consolidato su questo tema, lavori in corso in Corea e con un’opera anche in Italia a Napoli per la Stazione Garibaldi. E poi Kengo Kuma, Wilmotte, Grimshaw Architects e de Portzamparc.

