Non solo Greta: anche il design può salvare il Pianeta

I mari affogano nella plastica, secondo l’Onu un quarto dei morti al mondo è dovuto all’inquinamento e l’ultima volta che i livelli di C02 nell’atmosfera sono stati così alti, tre milioni di anni fa, la Groenlandia era verde e il livello dei mari era più alto di 20 metri, come mostra un recente studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research. Eppure, la sostenibilità non è mai stata così al centro del dibattito, tanto da affermarsi come tendenza design del momento.

Questo perché un rapporto diretto con la natura viene di nuovo avvertito come bisogno primario. Così, in attesa di una risposta politica davvero efficace, tecnologia, design e architettura stanno provando a ricostruire una relazione con l’ambiente, che può già partire da casa propria.

Bando alla teoria, il Fuorisalone di Milano di quest’anno mette mostra tante proposte concrete: arredi e installazioni realizzati con biomateriali o capaci d’integrare le piante in modo nuovo negli ambienti. Come fa la libreria Trotter, di Bertero Projects per HET, Human Eco Technology. Presso la sede milanese di 100x100 Group in Via Palermo 1, verrà presentata nella nova versione Orto, dedicata alla coltivazione indoor di erbe aromatiche.

L’azienda Mogu di Maurizio Montalti, porta i suoi arredi realizzati con i miceli a “Smart City 3” presso Superstudio13 (Via Forcella 13) ed è presente con un’installazione nella cornice di Pensiero Materia, presso il Salone Satellite. Allo Spazio New Energy Organism, in via Savona 52, sarà in mostra il progetto PureSpace, una collezione di oggetti di interior design per la purificazione dell’aria indoor realizzati con theBreath, un tessile inventato da Anemotech capace di assorbire le sostanze inquinanti dell’aria: Per fare un esempio: un metro quadro di materiale ne tiene salubri 30. Chi volesse può già farsi realizzare dall’azienda un quadro di tessuto con grafica stampata (una tela di 100x70 cm costa 350 euro). All’Opificio31, di via Tortona, nel contesto di Generous Nature, esposizione dedicata al meglio del design e della creatività belga, spiccano gli arredi e i pannelli “vegetalizzati” che Alain Gilles ha sviluppato per Greenmood. Ottenuti stabilizzando muschi, licheni e altre piante con una speciale glicerina vegetale, gli oggetti regalano un senso di calma e di pace, migliorando anche il comfort acustico degli ambienti. Studio Plastique propone invece Out of the Woods, collezione di materiali incredibilmente resistenti realizzati partendo da corteccia, fogliame, spine e resina, utilizzabili per la produzione di arredi e pareti divisori.

Chi volesse fare esperienza di architettura sostenibile e rigenerativa, non può perdersi la visita a Biosphera Equilibrium, in Piazza Beccaria fino al 30 aprile. Si tratta di un modulo abitativo di 45 metri ideato e costruito da Aktivhaus, secondo i principi della biofilia.

Ma sono tanti i progetti interessanti anche fuori dal Salone: dalle lampade in miceli di Nir Meiri Studio (750 euro), ai tappeti realizzati con pelle di banana da Tjeerd Veenhoven Studio fino agli arredi “coltivati” da Gavin Munro e dal team di Full Grown, un’azienda del Derbyshire che, in 1.6 ettari cresce frassini, salici e noccioli, modellandone la forma per dar vita a sedie, tavoli, lampade. Sul fronte architettonico, a marzo è stato inaugurato il grattacielo in legno più alto al mondo: la Mjøstårnet Tower di Brumunddal, a un’ora da Oslo, (85,4 metri d’altezza), che oltre ad appartamenti privati e negozi ospita anche una spa e un hotel. La Hoho Tower di Vienna, 84 metri di legno svettante, verrà invece inaugurata a maggio.

A inizio 2019 sono iniziati i lavori della Terrace House, in legno e vetro, di Vancouver, del premio Pritzker Shigeru Ban, mentre la Cross Lam Tower di Jesolo, 47 metri d’altezza, dovrebbe essere conclusa entro fine anno.

