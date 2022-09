Casafari scommette sul «single family rental» in Italia ed Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In Italia e nell’area mediterranea, dove il possesso di una casa è fenomeno molto più frequente che nel resto del continente con un 70% degli alloggi di proprietà, la percentuale di immobili posseduti per la gestione professionale delle locazioni è ben al di sotto del 10% dello stock immobiliare disponibile. Questo determina una carenza particolarmente significativa nell’offerta di soluzioni immobiliari di qualità per la locazione a lungo termine.



Il nuovo servizio

Proprio per intercettare le prospettive di crescita, anticipando l’evoluzione del mercato, Casafari, la più grande rete immobiliare d’Europa, ha avviato un nuovo importante servizio: il programma di investimento e gestione dei portafogli di affitto di singole unità immobiliari – Single Family Rental – per conto dei suoi capital partner, impegnandosi a fornire soluzioni affidabili per la locazione a lungo termine di appartamenti in posizioni strategiche in tutta Europa.

Casafari possiede il più vasto e completo database immobiliare del continente ed è in grado di offrire numerosi vantaggi nella gestione del flusso della trattativa. Inoltre, per accelerare l’approvvigionamento di immobili e la sottoscrizione dei contratti mantenendo un elevato livello di controllo della conformità, Casafari ha anche sviluppato “Casafari Alpha”, una nuova piattaforma proprietaria per la gestione delle trattative, in modo da posizionarsi in modo esclusivo per acquistare rapidamente immobili su larga scala.



Loading...

Tre nuovi ingressi nel management

In questo contesto, ha rafforzato il suo management team con l’italiano Carlo Magnoni, nuovo head of Capital Markets di Casafari, già responsabile delle acquisizioni per l’Italia e il Portogallo di Stoneweg, membro del consiglio di amministrazione nonché direttore per le società di investimento residenziale in Spagna di Carlyle e consulente di numerose società immobiliari, con vent'anni di esperienza negli investimenti immobiliari e una carriera istituzionale iniziata in Blackstone; Tiffany Yiu, nuova head of Real Estate di Casafari e Javier Vidal, nuovo head of Finance di Casafari

La squadra Javier Vidal, Tiffany Yiu e Carlo Magoni

«Il mercato degli immobili in affitto in Italia è ancora molto piccolo e frammentato, spesso gestito con una professionalità poco strutturata. Ma la situazione è destinata a cambiare rapidamente, già nei prossimi due anni – spiega Carlo Magnoni, nuovo head of Capital Markets di Casafari –. Forte del più grande, completo e aggiornato database immobiliare in Europa, Casafari si propone come intermediario d’eccellenza per offrire agli investitori soluzioni affidabili e redditizie in un momento decisivo per l’Italia, cogliendo da subito tutte le opportunità dell’evoluzione di un mercato che prevediamo sia, in breve tempo, destinato a esplodere come nel Nord Europa e negli Stati Uniti».