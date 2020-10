Casaleggio e Di Battista pronti allo strappo, il gelo dei big: battaglia legale alle porte? L’erede del cofondatore attacca il «partitismo» e minaccia di staccare la spina a Rousseau. Il Comitato di garanzia insorge. Lo spettro di una disputa in tribunale sull’uso del simbolo di Manuela Perrone

Sono rimasti in pochissimi a richiamare all’unità, come il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni: «Serve lavare i panni sporchi in casa, e mettere al primo posto l’interesse dei cittadini». Per il resto, il M5S è in piena guerra fratricida: di là chi è rimasto fuori dai palazzi romani, da Davide Casaleggio, l’erede del cofondatore Gianroberto e il plenipotenziario dell’Associazione Rousseau che gestisce l’omonima piattaforma, ad Alessandro Di Battista; di qua il correntone dei governisti, da Luigi Di Maio a Paola Taverna, in sintonia con la stragrande maggioranza dei gruppi parlamentari, da cui ormai da un anno è partita la battaglia contro Rousseau.

L’aut aut di Casaleggio

La faglia è diventata palese il 4 ottobre, nel giorno dell’undicesimo compleanno del Movimento. Casaleggio, dopo che aveva già sospeso una serie di servizi informatici a disposizione di iscritti ed eletti, ha utilizzato il Blog delle Stelle per rivendicare già dal titolo l’appartenenza («Noi siamo Movimento») e per lanciare il suo aut aut con un lunghissimo post: se i Cinque Stelle imboccano la via del «partitismo», ovvero «il rifugio di chi ha paura di perdere i privilegi che ha accumulato», allora «il nostro supporto non potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l'identità di un Movimento di cittadini liberi e il suo cuore pulsante di partecipazione che noi dobbiamo proteggere».

La minaccia dello strappo

Casaleggio si è difeso e ha scoccato dardi avvelenati: «Ho dovuto sopportare insinuazioni, attacchi e calunnie nei miei confronti e nei confronti di mio padre anche da persone che grazie al nostro lavoro ricoprono oggi posizioni importanti». Poi ha evocato lo strappo: «Qualunque cosa ci riserverà il futuro, questa idea di movimento (quella originaria, ndr) proseguirà e si espanderà in ogni caso nei mille rivoli della comunità e Rousseau continuerà ad essere accanto a questa idea». Di Battista ha subito condiviso il post, a suggello di un asse che si è rafforzato negli ultimi mesi. Ed è partita la conta dei fedelissimi: un pugno di eletti, come la senatrice Barbara Lezzi e l’europarlamentare Ignazio Corrao, oltre alla sindaca di Roma Virginia Raggi e al suo capo staff Massimo Bugani. Ma è proprio a Palazzo Madama che si guarda per capire quanti potrebbero essere attratti dalla sirena del Movimento delle origini. Perché soltanto lì l’area Casaleggio-Di Battista potrebbe rappresentare un pericolo per la tenuta del governo Conte. E finora la conta non ha dato risultati degni di nota. «La gente ha bisogno di sentire sulla propria pelle gli effetti della buona politica, è finito il tempo dei Savonarola», commenta un senatore.

Lo scudo dei governisti

Gli altri ostentano sicurezza e si schierano a testuggine. Ed è Di Maio, ancora leader di fatto, a incarnare più di ogni altro la svolta M5S che Casaleggio e Di Battista combattono. La diga è franata proprio quando il ministro degli Esteri si è convinto della necessità di unirsi ai governisti della prima ora (a cominciare dal presidente della Camera Roberto Fico e dai parlamentari a lui più vicini), lui che è sempre stato tra i più scettici nei confronti dell’alleanza col Pd, e di avviare il percorso di crescita del Movimento anche attraverso una leadership collegiale e una struttura più organizzata. Neanche la benedizione a questo progetto arrivata da Beppe Grillo, il più solerte fautore della premiership di Giuseppe Conte e del governo giallorosso (che però non ha mai rotto con Casaleggio e col mito della democrazia diretta), è riuscita però a evitare la valanga.

I garanti M5S: «Il blog non è di Casaleggio»

La novità di ieri è stata la durissima risposta a Casaleggio del Comitato di garanzia delMovimento, composto dal capo politico reggente Vito Crimi (che sinora si era tenuto equidistante ed era anzi sospettato di favorire Casaleggio), dal viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e dalla consigliera regionale del Lazio Roberta Lombardi. «Il Blog delle Stelle - hanno scritto su Facebook - è il canale ufficiale del M5s e Davide Casaleggio non ricopre alcuna carica nel Movimento 5 Stelle. Il post pubblicato in data odierna sul Blog delle Stelle a firma Davide Casaleggio rappresenta una sua iniziativa, personale e arbitraria, diffusa attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle». Insomma: secondo i garanti, il fatto che l’Associazione Rousseau gestisca il blog «non autorizza il suo presidente a utilizzarla per veicolare i suoi messaggi personali non condividi con gli organi del M5S. Il M5S siamo noi, tutti, non è appannaggio di qualcuno in particolare».