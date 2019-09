CasaPound, oscurati i profili social. «Facebook ci blocca, è di sinistra» Bloccato l’account ufficiale dell’organizzazione di estrema destra, otre ai profili di diversi esponenti nazionali e locali. Il social: «No a linguaggio d’odio, misure a tutela degli utenti» di Ma.l.C.

CasaPound deve 4,6 milioni all'Erario

3' di lettura

Presenti in piazza, oscurati sui social. Una decina di profili Facebook e Instagram dell’organizzazione di estrema destra CasaPound sono stati oscurati nelle ultime ore ad opera della stessa piattaforma social, in ottemperanza alle regole che il network fondato da Mark Zuckerberg ha messo in campo negli ultimi anni, per arginare i messaggi che incitano all’odio e alla violenza. A essere bloccati i profili ufficiali del partito e quelli di alcuni esponenti locali dell’organizzazione guidata da Gianluca Iannone. Compresa la pagina ufficiale del partito, “CasaPound Italia”, seguita da 280mila follower e cui lo stesso social media aveva attribuito la spunta blu che certifica l’ufficialità della pagina.

La reazione di CasaPound

«Ci cancellano perché oggi eravamo in piazza contro il” governo” - fanno sapere da Casapound -. Siamo di fronte ad un attacco discriminatorio dal parte dei colossi del web». CasaPound invoca l’articolo 21 della Costituzione italiana sulla libertà di espressione e annunciano contromisure: «Sarà ora nostra premura segnalare tale comportamento direttamente agli amministratori globali del social, direttamente alla punta più alta della piramide Zuckerberg, e portare in sede legale italiana quanto avvenuto, per rivendicare libertà di pensiero, diritti politici e diritti dei consumatori».

GUARDA IL VIDEO / CasaPound deve 4,6 milioni all'Erario

«È un abuso, commesso da una multinazionale privata in spregio alla legge italiana. Uno sputo in faccia alla democrazia”. Lo scrive su Twitter il segretario di Casapound, Simone Di Stefano.

La risposta di Facebook

«Non ammettiamo - fa sapere Facebook in una nota - i discorsi di incitazione all'odio come un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Forniamo anche misure di protezione per lo status di immigrato. Crediamo sia importante - si legge nella nota - dare alle persone un modo per esprimersi ma al contempo vogliamo che chiunque su Facebook possa sentirsi al sicuro. Per questo abbiamo stilato gli standard della comunità.